Merci à des services comme Crunchyroll et Funimation enfin dans notre région, on voit de plus en plus d’anime avec doublage en espagnol latin. Récemment, Crunchyroll a partagé une liste de toutes les nouvelles qu’ils auront pour le reste de la saison d’hiver, et a révélé quelle série aura un doublage dans notre langue.

À travers son blog officiel, Crunchyroll a révélé que l’anime comme la deuxième saison de Dr Stone et Jujutsu Kaisen auront un doublage latin espagnol. Ci-dessous vous pouvez voir la liste complète:

-Jujutsu Kaisen – Deuxième partie

-Brûler la sorcière

-Dr. Stone – Saison deux

-Le donjon caché que je peux entrer

-Alors je suis une araignée, alors quoi?

Bien que cette liste soit quelque peu courte, nous aurons de nouvelles séries et les suites d’Attack on Titan, Dragon Quest: The Adventures of Dai, Boruto, Digimon Adventure et bien plus encore. Certaines de ces séries sont déjà doublées en espagnol latin. Dans les sujets connexes, nous savons déjà quand le manga Attack on Titan se terminera. De même, le manga My Hero Academia dépasse déjà les 30 millions d’unités vendues.

Via: Crunchyroll

