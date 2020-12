EA vient de dévoiler le nouveau succès de Dragon Age 4 avant le gala de la TGA 2020

L’autre jour, nous vous avons dit que Dragon Age 4 serait au gala The Game Awards, car aujourd’hui nous vous apportons de nouvelles nouvelles sur le titre. Lors de la cérémonie du jeu vidéo, qui aura lieu le 10 décembre, des prix seront décernés aux différents titres de leur catégorie, mais ils annonceront également des premières inédites et l’un d’entre eux sera le premier regard sur le quatrième opus de Dragon Age. On ne sait pas s’il s’agira d’un teaser, d’un gameplay ou d’un journal de développement. Aujourd’hui, ils viennent de révéler une partie importante du jeu de Bioware: son logo.

Nouveau logo confirmé

EA via son compte Twitter officiel, l’étude a confirmé que nous aurons “un petit aperçu” du prochain jeu de la franchise Dragon Age lors du gala de remise des prix qui se tiendra plus tard cette semaine. Pendant ce temps, dans ce même tweet, ils ont également montré un art conceptuel (qui semble être une version recadrée de l’art vu ci-dessus), qui est accompagné d’un nouveau logo pour la série Dragon Age, qui est un peu plus audacieux (littéralement) que les jeux précédents.

Fans de Dragon Age, nous avons des nouvelles passionnantes! Jetez un coup d’œil à la prochaine aventure Dragon Age pendant #TheGameAwards. pic.twitter.com/6fG61iS7EQ – BioWare (@bioware) 7 décembre 2020

Il ne faut pas oublier que le jeu a été annoncé aux Game Awards 2018 avec une très courte bande-annonce, qui a été suivie de quelques images de sa phase de développement plus tôt cette année. Reste maintenant à voir si ce qui a été montré lors du gala de cette année correspondra aux cadres du jeu ou s’il s’agira d’un simple teaser cinématographique.. L’annonce sera faite à 1h du matin le 11 décembre et nous verrons pour quelles plateformes ils l’annoncent.