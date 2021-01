Dragon âge 4 est le prochain épisode de la célèbre saga Bioware. Le nouveau jeu de la franchise pariera encore une fois sur le genre RPG comme nous en avons l’habitude chez Origins. S’il est vrai que l’étude a évolué dans le secret le plus absolu, Bioware publie peu à peu de nouvelles informations sur le titre.

Cela a été le cas avec le producteur exécutif de Dragon Age 4, Christian Dailey. À travers son compte personnel sur Twitter, il a partagé une nouvelle image du jeu vidéo, en profitant pour féliciter les vacances et, accessoirement, montrer un premier regard sur ce que pourrait être l’une des armures et armes que nous verrons dans le RPG.

‘Je voulais vous souhaiter à tous un Bonne année à tous. J’espère que vous allez bien et en bonne santé. Il y a un nouveau départ », a-t-il souligné dans son réseau social. Dans l’image en question, nous pouvons voir une belle armure et un arc des plus spectaculaires rappelant l’un de ceux montrés dans la bande-annonce récente.

C’est précisément Dragon Age 4 a été l’un des protagonistes de la Prix ​​du jeu 2020. Dans la vidéo, Bioware a montré des fragments brefs et concis de gameplay dans lesquels nous pouvions voir des scènes de combat et des scènes occasionnelles liées à l’exploration. Malheureusement, le studio n’a pas encore révélé de date de sortie précise pour le jeu vidéo, bien que tout indique que ce sera en 2022 lorsque le titre sera disponible pour les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que PC.