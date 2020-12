Art conceptuel pour Dragon Age 4 qui sera dans les Game Awards 2020

Le 10 décembre prochain aura lieu le gala The Game Awards 2020 où nous saurons quel jeu sera le GOTY de cette année et d’autres titres décernés dans différentes catégories. Cependant, lors de la diffusion numérique, ils nous présenteront des nouvelles d’un jeu très attendu et que ces derniers temps nous n’avons aucune nouvelle à ce sujet. Il s’agit tu es le bienvenu et rien de moins que de Dragon Age 4.

Electronic Arts et BioWare présenteront un “look spécial” au prochain Dragon Age aux Game Awards 2020 qui peut être suivi à l’aube du vendredi 11 décembre, de 1 h 00 à 5 h 00 (heure péninsulaire). Geoff Keighley n’a pas expliqué quel type de contenu nous pouvons voir, s’il s’agira d’un gameplay direct du jeu ou d’un type de présentation. BioWare “dans les coulisses” pour apprendre quelques détails sur l’histoire et les arts visuels.

Dragon Age 4 fera son apparition

Dragon Age 4 a été officialisé précisément aux Game Awards 2018, un gala qui récompense les meilleurs jeux de l’année mais sert également à en apprendre davantage sur les jeux à venir avec des vidéos et de petites avant-premières. Il est réapparu à la Gamescom 2020, mais sans vidéo de gameplay. Le compte Twitter officiel du gala a annoncé son apparition:

Jeudi prochain, rejoignez #TheGameAwards pour un nouveau regard exclusif sur le prochain DRAGON AGE de @bioware pic.twitter.com/tQjH2UaRDt – The Game Awards (@thegameawards) 4 décembre 2020

Le titre a été initialement annoncé il y a deux ans, et il est logique que le studio veuille le montrer à nouveau lors de la conférence au cours de laquelle Geoff Keyghley et l’industrie du jeu vidéo choisiront les meilleures propositions de l’année 2020. Mais il y en aurait encore plus: l’annonce de la présence de Dragon Age 4 au gala s’est accompagnée du lancement de quatre pièces narratives (en anglais, oui). Le quatrième volet de la saga est en développement pour PS4, Xbox One et PC par BioWare. Cette franchise est l’une des plus importantes de l’étude et, comme les jeux précédents, elle emmènera les joueurs dans un monde fantastique.