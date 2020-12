Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dragon Ball FighterZ est toujours valable non seulement grâce à sa grande communauté, car Bandai Namco travaille également sur plus de contenu pour le titre des combats. le FighterZ Passe 3 promis 5 personnages DLC supplémentaires, dont nous connaissons déjà 3: Kefla, Goku Ultra Instinct et Master Roshi.

Les fans ont théorisé sur l’identité des combattants restants, mais Bandai Namco n’a rien confirmé et a gardé secret les noms des prochains personnages téléchargeables.

Si vous êtes impatient de rencontrer le reste des combattants de la liste, vous serez heureux d’apprendre que nous en aurons des nouvelles ce mois-ci. La société a déjà confirmé le jour où elle partagerait plus d’informations sur le FighterZ Pass 3 et son contenu.

Quand le prochain personnage DLC de Dragon Ball FighterZ sera-t-il révélé?

Tomoko Hiroki, producteur de Dragon Ball FighterZ, sait que la communauté des joueurs est impatiente d’en savoir plus sur les prochains personnages jouables. Pour cette raison, lors d’un flux récent, le développeur a confirmé qu’il y aurait des nouvelles à ce sujet ce mois-ci.

Les annonces sur le FighterZ Passe 3 aura lieu pendant le Dragon Ball FighterZ Japan National Champion. Ce sera lors des playoffs de la compétition que les premiers détails des personnages DLC suivants seront donnés.

Pour être plus précis, tout se passera le dimanche 20 décembre. Pour le moment, il n’y a pas d’heure exacte pour les annonces et aucun indice n’a été donné quant à ce qui sera révélé pendant l’événement. Ce qui est déjà un fait, c’est que Bandai Namco sortira le DLC jusqu’à l’année prochaine.

Hiroki a déclaré que ses plans étaient de publier plus de contenu de la FighterZ Passe 3 quelque part en janvier. Très probablement, la société se concentrera uniquement sur 1 des 2 personnages restants pour le pass lors de la présentation de ce mois-ci.

Indépendamment de ce que Bandai Namco prépare, gardez à l’esprit que nous aurons ici toutes les informations sur les annonces du jeu.

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Voulez-vous en savoir plus sur le titre? Alors cliquez ici.