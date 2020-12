Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bandai Namco prépare les derniers détails pour la révélation du prochain combattant DLC pour Dragon Ball FighterZ. La présentation est prévue ce week-end, juste pour un championnat national qui se tiendra au Japon.

Des informations importantes sur le titre ont été révélées ce matin, car l’identité du nouveau personnage a été révélée à l’avance. Grâce à cela, nous savons que le FighterZ Passe 3 vous recevrez un personnage populaire de Dragon Ball GT, en particulier l’un de ses méchants.

En revanche, il a été confirmé que Bandai Namco est très satisfait de la performance commerciale du titre, il prépare donc encore plus de contenu pour les joueurs.

Achetez Dragon Ball FighterZ sur Amazon ou Green Man Gaming:

Dragon Ball FighterZ aura un méchant puissant et mortel

Si vous êtes fan de Dragon Ball GT et de ses personnages, vous serez heureux de savoir que le FighterZ Passe 3 Dragon Ball FighterZ accueillera bientôt Super Baby 2, un méchant qui acquiert un pouvoir immense après avoir pris le contrôle de Vegeta.

Super Baby 2 est l’une des formes les plus puissantes du méchant, car il a non seulement le potentiel du rival et du compagnon de Goku, mais aussi la force des habitants de la Terre. Selon les détails, le personnage fera partie du pass et sera vendu séparément pour environ 4,99 USD.

Les fans devront encore attendre un peu plus longtemps pour voir Super Baby 2 en action, car il n’y a actuellement aucune capture d’écran ou bande-annonce pour le méchant. Tous les détails devraient être révélés ce week-end.

D’autre part, il a été annoncé que Dragon Ball FighterZ est un succès avec plus de 6 millions d’unités vendues dans le monde. Bandai Namco célébrera cette étape importante des ventes avec un contenu spécial pour les fans.

La société proposera des avatars de Gogeta SSGSS et Bardock Super Saiyan pour le lobby du jeu. En outre, il prévoit d’ajouter de nouvelles variantes de couleur pour Vegeta.

Trouver: Un streamer et un activiste affirment que Dragon Ball Z a des éléments racistes

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Voulez-vous en savoir plus sur le titre? Cliquez alors ici.