Dragon Ball montre la nouvelle forme Super Saiyan de Broly

Broly montre une version plus puissante

Le dernier film de Dragon Ball connu sous le nom de «Dragon Ball Super: Broly» a repris l’un des méchants les plus puissants de Dragon Ball ** appelé: Broly, et si vous avez eu l’occasion de le voir, vous savez peut-être que ce personnage est l’un des les saiyans les plus puissants qui ont existé, à tel point qu’il ne peut fusion de Goku et Vegeta.

Grâce au film, ce personnage a été pris en compte pour devenir canon et être participez aux aventures de Goku, cependant, il est présumé qu’il sera un méchant malgré son bons termes avec goku.

Ce qui est certain, c’est que ce sera inclus dans l’anime Dragon Ball Super, et pas seulement cela, mais il aura aussi un Nouvelle apparence, cela a pu être vu grâce à l’utilisateur de Twitter connu sous le nom de DBSChronicles, qui a généreusement partagé avec ses adeptes un teaser de la nouvelle saison de DBS. En cela, vous pouvez voir sur certains plans à quoi cela ressemblera Broly en devenant Super Saiyan Limit Breaker.

#SDBH BM6: Broly SS4 Limit Breaker PV BM6 commence en janvier 2021 pic.twitter.com/fjun7COkBt – SUPER ク ロ ニ ク ル (@DBSChronicles) 19 décembre 2020

Comme vous le verrez, le personnage a un apparence beaucoup plus féroce et plus agressive. Et, bien sûr, arrêter cet antagoniste nécessitera l’aide de divers dieux de la destruction et d’autres êtres puissants.

Pensez-vous que Goku peut calmer Broly dans cette nouvelle évolution?

Image vedette | Pbs.twimg

