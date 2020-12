Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dragon Ball est une énorme franchise, qui a livré différents produits qui élargissent les possibilités de son univers. Par exemple, Broly SSJ 4 est une réalité, même si c’est quelque chose que nous ne verrons probablement jamais dans canon.

Ce qui se passe, c’est qu’un nouvel événement a été récemment annoncé pour la version arcade de Dragon Ball Heroes, un jeu de combat de cartes avec des personnages de Dragon Ball. Son nom est Big Bang Mission 6 et elle commencera le 21 janvier 2021.

Ce qui a attiré l’attention de nombreux fans de Dragon Ball, c’est que l’un des protagonistes de Big Bang Mission 6 sera Broly, un personnage qui dans ce jeu atteindra sa version SSJ4 Limitbroken. Autrement dit, il aura un cran de puissance supérieur au SSJ4 standard que nous avons rencontré dans Dragon Ball GT.

Tu veux le voir? Vous pouvez le vérifier ci-dessous:

SDBH: BM6 Key Visual et nouveau regard sur Broly SSJ4 Limitsbreaké. Début: 21 janvier 2021. pic.twitter.com/suwt63cygi – Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 25 décembre 2020

Broly SSJ4 n’a rien de nouveau pour les fans de Dragon Ball Super

Maintenant, il est important de noter que Broly SSJ4 n’est pas nouveau. En fait, les fans de Dragon Ball Super le connaissent déjà très bien.

Ce qui se passe, c’est que la version SSJ 4 de Broly est présente dans Dragon Ball Heroes depuis que le personnage a fait ses débuts dans le jeu de cartes. À l’origine, le guerrier légendaire est apparu comme un guerrier SSJ3 (quelque chose qui n’a pas non plus été vu dans le canon officiel), mais a augmenté en puissance grâce à l’aide de Black Smoke Shen Long.

Puisqu’il s’agit d’une histoire alternative et en dehors du canon officiel, Dragon Ball Heroes a eu l’espace pour présenter des concepts similaires. En fait, il est très probable qu’ils continueront à le faire à l’avenir et que nous verrons des choses très folles et inattendues. Si vous êtes intéressé, vous pouvez en savoir plus sur Dragon Ball Heroes ici.

Et pour vous, que pensez-vous de Dragon Ball Heroes? Dites le nous dans les commentaires.

