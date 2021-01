Bulma est un personnage devenu populaire pour être l’incroyable mère de Les troncs, et bien sûr pour son chapitre emblématique où il devait s’habiller en lapin, mais dès le début, il nous apparaît comme un personnage important Dragon Ball, et ce fan art est un hommage parfait de la main d’un fan talentueux. D’un autre côté, vous vous êtes demandé, une romance entre Goku et Bulma aurait-elle fonctionné dans Dragon Ball?

[FAN ART] Pilaf Saga Bulma j’ai fait! de dbz

Le style Toriyama C’est assez marqué, en fait cela a marqué une ère complète dans le monde de l’anime et du manga, cependant, ce fan dessine une scène dans son style où Goku semble être en avance dans son cloud et nous voyons Bulma dans la Gélule 19 transformée en moto, dans son costume de combat et aussi un endroit digne de toute aventure dans le désert, les cheveux en ce moment sont lavande et les couleurs complémentaires sont incroyables.

Dragon Ball a de nombreuses batailles dans des lieux sans beaucoup d’ornements ni de détails, mais sans aucun doute ce fan dessine une scène avec une architecture et des décors dignes d’un jeu vidéo et dignes du fort Bulma.

