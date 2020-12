Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Nous terminons déjà 2020 et miHoYo, le studio derrière Genshi Impact, prévoit de terminer l’année en beauté avec une nouvelle grande mise à jour du jeu. La mise à jour 1.2 arrivera le 23 décembre et parmi ses principales attractions se trouve une nouvelle carte: Espinadragón, que nous avons déjà pu regarder avec une vidéo téléchargée par miHoYo où en plus de nous montrer la nouvelle carte, elle nous présente deux nouveaux personnages: Albedo et Ganyu.

Dragonpin est une montagne froide et solitaire, où les neuf ne fond jamais, en elle se trouvent les restes de Durin. Cette mise à jour est nommée “Le prince de calcaire et le dragon”, afin que nous puissions deviner où ira l’intrigue de cette nouvelle histoire, en fait Albédo, l’un des nouveaux personnages, est mentionné dans plusieurs dialogues du jeu, mais il le sera maintenant quand il deviendra pertinent dans le jeu. À propos Ganyu, elle arrivera un peu plus tard au jeu, comme à la mi-janvier, il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour pouvoir jouer avec elle.

L’une des choses les plus curieuses de cette mise à jour, à part les nouveaux boss, monstres et objets, est un système de résistance au froid. Cet indicateur nous montrera quand la température de notre personnage baisse, car si cet indicateur se remplit, la vie de notre personnage commencera à baisser rapidement. Par conséquent, différentes façons de faire face au froid seront incluses, ce qui signifie des objets tels que: des torches, des manteaux, etc.

