Media Molecule nous a offert une œuvre spectaculaire pleine de magie avec l’arrivée de Dreams. Cette œuvre spectaculaire représente un avant et un après dans le monde des jeux vidéo car elle permet aux utilisateurs du monde entier de se connecter de manière inégalée à partir des œuvres qui sont nées de votre imagination et des styles totalement inattendus.

Beaucoup ont apprécié ce travail spectaculaire grâce à sa première sur PlayStation 4. Et si nous allions un peu plus loin? Puis nous nous rencontrons l’évolution de Dreams sur PlayStation 5. En fait, bien que pour le moment ils n’aient pas indiqué de changements spécifiques, il mentionne qu’il exploitera au maximum les possibilités de la console et même depuis la télécommande DualSense.

Ce qu’ils prévoient de Media Molecule, c’est que les joueurs bénéficieront de meilleures performances, affirmant que les mondes plus détaillé aura une plus grande fluidité sur PS5, bien qu’il prévient d’un changement d’expérience entre les deux consoles. De cette façon, nous savons que les joueurs auront encore plus de chances de profiter de la création de leurs mondes comme jamais auparavant.

Les rêves c’est actuellement disponible sur PlayStation 4. C’est une proposition spectaculaire dans laquelle les utilisateurs peuvent donner vie à leurs grandes créations. En fait, il propose toutes sortes de grandes innovations en matière de transmission de messages avec nos créations et il est même compatible avec la réalité virtuelle grâce au PSVR.