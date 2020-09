Une autre semaine, un autre chapitre du combat Epic contre Apple. Je sais, je sais – vous en avez peut-être déjà fini, moi aussi! Mais mec, la mesquinerie est assez divertissante, vous devez l’admettre.

Alors laissez-nous rattraper – beaucoup de choses se sont passées depuis la semaine dernière! Premièrement, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a soutenu l’interdiction Fortnite d’Apple, mais pas l’action contre le blocage d’Unreal Engine et d’autres outils de développement Epic. Lors de l’audience au tribunal, Epic n’a pas semblé comprendre son histoire et a peut-être menti au juge sur la façon dont le système de paiement Epic a été activé. Apple a émis une réponse à l’ordonnance temporaire du juge de laisser l’interdiction de Fortnite se poursuivre, mais n’autorisant pas le blocage d’Unreal Engine. La saison 4 de Fortnite a commencé le 27 août 2020 et Epic s’est assuré que tous les joueurs iPhone, iPad et Mac savaient pourquoi ils n’avaient pas accès à la saison 4 puisque Apple bloquait toutes les futures mises à jour de Fortnite. Et si cela ne suffisait pas, Epic a également envoyé un e-mail à tous les joueurs pour appeler Apple à être «méchant», et Apple a mis en place du contenu éditorial de PUBG Mobile sur l’App Store, probablement en réponse à Epic. Oh, et – brisant – Apple vient de supprimer tout le compte développeur d’Epic Games, donc il y a ça.

Ok, maintenant que nous sommes tous au courant de ce qui se passe jusqu’à présent dans cette saga Epic, j’ai quelques réflexions. Tout d’abord, encore une fois, Apple a le droit d’interdire Fortnite de l’App Store. L’App Store appartient à Apple et définit les règles de distribution des applications et des jeux. Epic voulait un traitement spécial, a enfreint la règle et maintenant ils en paient le prix. Et oui, Apple réduit de 30% les téléchargements et les achats intégrés, mais personne d’autre ne semble penser que d’autres plates-formes de magasins numériques font exactement la même chose. Alors, pourquoi est-ce seulement Apple qui est à l’honneur?

Cependant, on pourrait dire qu’Apple a trop de pouvoir à cet égard, car peu importe la taille d’un développeur, peu importe le nombre d’utilisateurs que vous avez ou depuis combien de temps vous êtes sur l’App Store, Apple peut vous effacer dans un instant. Bien qu’Apple ait l’App Store, peut-être qu’un peu de réglementation ne ferait pas de mal. Mais c’est une toute autre boîte de vers pour un autre jour.

Je n’étais pas partisan du blocage par Apple d’Unreal Engine et d’autres outils de développement d’Epic, car cela aurait fait des ravages à plusieurs niveaux. Au moins, cela n’arrivera pas grâce aux ordonnances du juge. Mais jusqu’à présent, tout le reste après la réponse d’Apple? C’est juste de la mesquinerie des deux côtés, honnêtement. Epic veut s’assurer que toute la base de joueurs sait que c’est à cause d’Apple que les joueurs iPhone, iPad et Mac ne peuvent pas participer à la nouvelle saison à moins qu’ils n’aient une alternative, puis Apple met en évidence le plus grand concurrent de Fortnite sur l’App Store . Et puis toutes les autres applications et jeux d’Epic ont tout simplement fait caca! J’ai hâte de voir comment cela se déroulera la semaine prochaine! Soupir.

Au moins, la débâcle avec Epic encourage d’autres entreprises à «tenir tête» à Apple. Par exemple, Facebook veut maintenant prendre des photos chez Apple à propos des frais de 30%, bien que franchement, je pense que c’est un cas où le pot appelle la bouilloire noire. Honnêtement, je pense que Facebook est contrarié par le fait que les fonctionnalités de confidentialité d’iOS 14 nuiront aux revenus de Facebook provenant de publicités ciblées, donc c’est juste fou. Le timing arrive juste à fonctionner pour le moment.

Quoi qu’il en soit, dans d’autres actualités Apple, il y a de nouveaux dépôts Apple Watch et iPad, donc la sortie est imminente à ce stade. Mais ce qui est plus intéressant, c’est la fuite de l’iPad Air 4, qui suggère des lunettes plus minces, un connecteur USB-C comme l’iPad Pro et Touch ID intégré dans le bouton d’alimentation. On pourrait penser qu’avec les lunettes plus minces, ainsi qu’une caméra frontale, il peut y avoir Face ID sur ce nouvel iPad Air. Cependant, la fuite ne fait aucune mention de ceux-ci, il pourrait donc s’agir simplement de déplacer le capteur Touch ID de l’avant sur le côté. J’ai toujours voulu un iPhone ou un iPad avec Face ID et Touch ID, et cela peut aller dans cette direction. Encore un peu étrange que ce nouveau changement soit dans le modèle iPad Air, au lieu du Pro. Je suppose que nous le saurons dans quelques semaines.

Dernièrement, il y a eu plus de rumeurs sur Nintendo travaillant sur une Nintendo Switch compatible 4K pour 2021. Mais nous entendons ce genre de rumeurs depuis des années maintenant, le prochain « Switch Pro », donc je vais prendre cette nouvelle rumeur avec un grain de sel. Notre propre Rebecca Spear a sa propre liste de souhaits qu’elle souhaite voir dans le prochain Switch 2, et ce sont de très bons voeux. Je lui donnerais une lecture si vous ne l’avez pas déjà fait. Et si vous voulez lire un autre article fantastique cet après-midi, consultez la critique de la rockstar Lory Gil sur l’iMac 2020.

Voilà pour cette semaine. Quelles nouvelles divertissantes d’Epic vs Apple verrons-nous dans les prochains jours?

– Christine Romero-Chan

