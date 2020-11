L’accélération des développements numériques, associée à la prolifération de nouveaux magasins en ligne cette année en raison de la réalité à laquelle Covid-19 nous a conduits, plus la suspicion de certaines personnes de fréquenter physiquement les magasins par peur être infecté appelle à la réflexion des détaillants pour évaluer leur migration et un e-commerce, ou la création de leur boutique en ligne qui coexiste en parallèle avec la physique.

En raison de la croissance du commerce électronique pendant la pandémie, et qui se poursuivra dans cette même ligne, on dit que les magasins physiques traversent un moment critique; Néanmoins, des entreprises telles qu’Amazon et Alibaba ont décidé d’ouvrir des magasins physiques avec de nouveaux formats de service client, comme Amazon Go., Dans lesquels les gens peuvent gérer eux-mêmes leurs achats dès leur entrée dans le magasin.

De même, on voit qu’Armani, l’une des marques de design de mode les plus emblématiques au monde, ouvre des espaces en pleine pandémie. La question que nous devrions nous poser dans ce cas est la suivante: si ces sociétés transnationales prospères de plusieurs millions de dollars le font, si elles voient une opportunité commerciale en ouvrant davantage de sites physiques mais en changeant le concept de service, devrions-nous nous concentrer sur la fermeture de nos magasins? Ou plutôt voir ce que font «les grands» et l’adapter à nos réalités géographiques et spatiales?

Activité numérique illimitée

Saviez-vous qu’environ 3 milliards de personnes dans le monde possèdent des smartphones et savent très bien les utiliser? Qu’un nombre similaire a accès aux réseaux sociaux? Allons plus loin, savez-vous ce qui se passe en une minute Internet?

Selon les chiffres du Forum économique mondial, en 2020, 347222 histoires Instagram ont été téléchargées, 500 heures de vidéos YouTube ont été visionnées, 52083 personnes ont été connectées en même temps, 41,6 millions de messages ont été envoyés via WhatsApp, 28 ont été téléchargés. de nouvelles chansons sur Spotify, 319 nouveaux utilisateurs créent des comptes Twitter, 208333 participants sont connectés à des réunions en ligne via Zoom, 6659 publications Amazon sont publiées, 404444 heures de vidéo en streaming sont vues sur Netflix et 2704 vidéos TikTok sont téléchargées.

On comprend alors que non seulement la moitié de la population mondiale est en ligne, mais qu’ils sont également devenus une partie importante du shopping et de l’évolution des expériences de vente dans le monde, puisqu’ils sont co-auteurs de campagnes marketing. avec leurs commentaires sur les réseaux, générant du contenu pour ou contre.

En lisant un livre intitulé ‘Retail 4.0’ de Philip Kothler et Giuseppe Stigliano, j’ai trouvé une phrase qui me semble idéale lorsque nous nous concentrons sur l’ouverture de notre magasin virtuel: «L’ère numérique est comme l’électricité: un ‘facilitateur’ invisible qui permet de créer des produits, des services et des expériences qui, dans certains cas, sont intégrés à ceux préexistants et, dans d’autres, ils les remplacent simplement ».

Dans cette optique, lorsque nous entreprenons le projet d’une boutique virtuelle, nous devons concentrer nos efforts sur rendre notre e-commerce aussi convivial et fluide que possible afin que pour le client l’achat soit une expérience agréable, facile et rapide.

N’oubliez pas que les achats proviennent dans certains cas d’un besoin, et la plupart du temps de l’impulsion d’un acheteur qui ne se matérialise que s’il obtient tout ce qu’il recherche au même endroit, et que le “ parcours ” du client est le plus rapide et simple possible.

L’expérience client au premier rang

Ce «voyage» n’est rien de plus que l’ensemble du processus qui passe de l’intention d’achat est né jusqu’à ce que vous payiez le produit et le receviez. Notre objectif ultime doit être non seulement que le client achète une fois, mais de devenir fidèle à la marque, et de revenir plusieurs fois et bien plus important encore, qu’il devienne un multiplicateur de l’expérience qu’il a vécue et recommande nos produits et nos magasiner à d’autres personnes.

Je crois fermement que l’avenir des entreprises de vente au détail sera la fusion parfaite entre la boutique physique (hors ligne) et la boutique en ligne (en ligne). Indépendamment du fait que Covid-19 a de nombreuses personnes en alerte et craignant de reprendre leur vie sociale, le moment viendra où nous finirons par nous adapter à cette nouvelle réalité des masques et de la distanciation sociale et nous reviendrons à des visites consciencieuses dans les magasins physiques.

Le sentiment qui nous fait sentir les pièces, les essayer sur place et décider quoi porter ou non, ne sera jamais surpassé par une vente en ligne, mais tant que nous améliorons ou modifions l’expérience d’achat, nous la rendons plus agile. face au client et que non seulement le processus d’élection, mais le processus de paiement est très rapide.