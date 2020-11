Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’industrie du jeu vidéo a adapté certaines normes, laissant derrière elle des éléments qui aujourd’hui limiteraient l’expérience de jeu, comme l’utilisation de commandes à un moment où le sans fil est courant et la communication avec le matériel via Bluetooth est la norme. . Evidemment cela signifie qu’une manette pourrait être compatible avec tel ou tel système sans recourir au support officiel et maintenant que la PS5 DualSense arrive entre les mains des joueurs, les tests n’ont pas tardé à venir.

Puisqu’il n’y a pas encore de titres pour tester le potentiel du DualSense sur la PS5, du moins dans cette phase précoce où les revues matérielles sont en cours, certains membres de la communauté ont poussé leur curiosité plus loin en testant le contrôle de la PS5 sur différentes plates-formes. Il a été récemment révélé que le DualSense se connecte correctement aux appareils Android et a déjà été utilisé pour jouer à certains titres Xbox Game Pass. Eh bien, après cette révélation, le youtuber MidnightMan s’est chargé de revoir la réponse de la commande sur d’autres plateformes.

Les résultats de son test ont montré une connexion adéquate via bluetooth sur un iPad, sur un Macbook et sur PlayStation 3, une console qui reconnaissait la commande non sans fil mais lorsqu’elle était connectée via un câble USB. Ici le détail est qu’aucun des tests n’a réussi sur PS4, une console qui, bien qu’elle ait reconnu la manette en l’enregistrant comme “commande sans fil”, n’a pas répondu en appuyant sur les boutons.

Maintenant que la communauté fait son truc avec DualSense, l’utilisateur de Twitter BrokenGamezHDR a décidé de faire de même mais avec une Nintendo Switch. Dans ce cas, le contrôleur PS5 n’a pas pu établir de connexion directe avec la console hybride, mais dans un deuxième test utilisant l’adaptateur 8bitdo, le résultat était différent et le DualSense a pu envoyer correctement les commandes au commutateur.

Dualsense fonctionne sur la Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE – BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) 2 novembre 2020

Jusqu’à présent, on ne sait pas quel type de support officiel le DualSense aura sur d’autres plates-formes au-delà de la PS5, mais si l’on tient compte du fait que certaines exclusivités PlayStation font le saut vers le PC et que, comme mentionné au début, la tendance est vers l’atteinte d’un standard d’utilisation, il est possible que la commande finisse par en desservir plusieurs.

