La fiche de présentation de la nouvelle génération de consoles, PS5 et Xbox Series X, il y a déjà quelques mois, mettait sur la table leurs locaux pour les jeux du futur: haute résolution, fréquence d’images élevée, temps de chargement ridicules et améliorations graphiques en Formes de lancer de rayons, HDR avancé et textures photoréalistes. Et dans le cas de Sony Il est arrivé avec le DualSense sous le bras.

Bien qu’il puisse sembler que, en effet, ce sera ce que les prochains jeux par lots offriront, si on y réfléchit froidement, C’est l’étape évolutive que proposent les nouvelles consoles environ tous les sept ans La vérité est que ce sont les minimums acceptables qui confirment le saut logique grâce aux progrès technologiques. Et si la réduction des temps de chargement va changer beaucoup de choses dans l’industrie, nous devrons voir comment elle évolue à mesure que les titres deviennent plus exigeants en ressources.

Mais il y a certains aspects qui n’ont pas tant à voir avec l’amélioration attendue des jeux et qui, sans aucun doute, représentent un changement en termes de gameplay, d’immersion et de sensations qui apportent au joueur beaucoup plus que toute amélioration graphique, aussi spectaculaire et attendue soit-elle. .

Le contexte de l’industrie du jeu vidéo concernant les changements fondamentaux du gameplay ils n’ont jamais tout à fait fonctionné. Bien que la VR ait été l’un des rares éléments qui soit resté par rapport à son lancement avec une bonne réception, le reste est resté dans de petites expériences: PS Move, Kinect … toutes des technologies en mémoire de promesses révolutionnaires qui au final ils correspondent à la dynamique du joueur. Bien que beaucoup d’entre eux aient échoué, en plus d’autres problèmes, en raison de l’adoption réduite des développeurs pour leurs titres, la vérité est que le changement a été si important dans le joueur qu’il modifie même conceptuellement le jeu vidéo, c’était l’un des problèmes fondamentaux.

Les promesses futures de technologies mortes ont été constantes et explosives tout au long de huit générations de consoles, aucune n’ayant survécu au-delà de la console qui l’avait pour drapeau. C’est pourquoi Sony a fait quelque chose de très intelligent avec son DualSense: présenter ses nouvelles fonctionnalités en complément de ce que propose sa nouvelle télécommande, avec un concept si simple sous le bras que de nombreuses personnes il sera impossible de croire que c’est une vraie révolution, et cela marquera une nouvelle étape évolutive en termes de gameplay.

La première chose qui attirera l’attention des joueurs du nouveau DualSense est le changement total de conception, non seulement dans ses couleurs, mais aussi dans le facteur de forme, qui évolue désormais vers un contrôleur plus grand, plus ergonomique et avec un poids extrêmement équilibré pour le joueur moyen.

Non seulement il est plus confortable à tenir, mais la largeur supplémentaire de la poignée avec les courbes latérales facilite le retour à la position initiale des mains lors de l’exécution d’une action, tout en permettant moins de fatigue dans les longues sessions de jeu. Maintenant, le pavé tactile de la commande a gagné en importance, mais conserve ses fonctions.

Un changement intéressant est la disposition des LED, qui évoluent de la partie supérieure que nous avons vue dans le DualShock 4, à la fois dans la version d’origine et dans le V2, pour passer à la partie inférieure du pavé tactile, en maintenant que oui, sa fonctionnalité et son fonctionnalités. Ils sont moins gênants car ils ne sont pas à l’arrière et se reflètent sur l’écran comme cela s’est produit avec la manette PS4.

Ce ne sont pas les seuls détails que le DualSense inclut. Maintenant, à côté du haut-parleur se trouve un microphone dont les développeurs peuvent profiter. La vérité est que beaucoup de bruit ambiant ne le filtre pas, comme si, lorsqu’il était activé, une sorte d’annulation du bruit fonctionnait. Ce n’est pas le plus optimal à utiliser dans le jeu multijoueur, mais cela peut être un bon atout pour les discussions de groupe et les discussions, ainsi que pour l’utiliser pour la dictée comme méthode d’entrée.

En plus de ce microphone, Sony a inclus un bouton de sourdine qui non seulement désactive le microphone intégré, mais est également compatible avec les écouteurs connectés à la télécommande ou à la console elle-même via USB, ce qui permet de couper l’entrée vocale. quelle que soit la source. De plus, le bouton de sourdine est intégré aux commandes à l’écran du centre de contrôle, gardant la position du bouton synchronisée à la fois à partir de la console elle-même et de la télécommande elle-même. La PS5 permet également de modifier le comportement du microphone selon que nous utilisons la PS5 hors ligne ou avec des groupes de voix automatiquement dans ses préférences, c’est donc un ajout plus qu’intéressant.

Le reste des fonctions du contrôle restent intactes, le bouton de partage continue de maintenir ses possibilités et les options continuent à vous permettre de modifier son comportement par rapport aux captures rapides, et en général tout se sent comme avant mais plus confortable.

Les boutons principaux ont une meilleure sensation par rapport à ceux de la PS4, ils se sentent plus solides et plus précis, et les joysticks, bien qu’ils n’aient pas beaucoup changé, ont maintenant une texture plus confortable et sur le papier, ils semblent plus durables que les précédents. De plus, Sony a ajouté une texture arrière rugueuse, avec des symboles PS microscopiques, au pack, le rendant plus confortable et plus glissant. Bien sûr, cette texture rugueuse, associée au fait que le bouton est blanc, rend le contrôleur sale plus rapidement que les précédents, mais il se nettoie facilement avec un chiffon légèrement humide.

Cependant, le changement évolutif du DualSense ne réside pas tant dans son nouveau design, mais dans ce qu’il cache à l’intérieur. Au-delà de la refonte, le passage à l’USB-C ou les améliorations ergonomiques incluent deux nouvelles fonctionnalités: retour haptique et déclencheurs adaptatifs dynamiques. Le premier n’est pas nouveau dans l’industrie, et les utilisateurs de Nintendo Switch ou Xbox savent sûrement de quoi je parle: il permet au contrôleur de vibrer de manière spécifique en s’adaptant à la situation du jeu, et en changeant de manière dynamique et en temps réel le l’intensité et la direction de la vibration pour que le joueur soit plus conscient de l’interaction entre son mouvement et les sensations du jeu.

Le second, les nouveaux déclencheurs adaptatifs dynamiques, modifier la résistance des déclencheurs à différentes intensités pour générer une réponse plus précise lorsque vous effectuez des actions dans le jeu. Deux fonctionnalités qui, comme on peut le voir, sont vraiment simples, mais qui ont fusionné en une seule représentent un changement conceptuel en termes de sensations lors du contrôle d’un jeu vidéo. Chez Sony, ils sont bien conscients de la différence qualitative que ces technologies font pour l’utilisateur et leur relation avec les jeux, et donc le premier jeu, presque obligatoire, à essayer sur PS5 est sans aucun doute la Playroom d’Astro.

Astro’s Playroom est le seul titre pré-installé sur chaque PS5, qui en plus d’être un jeu très sympa et amusant, se concentre sur la démonstration des possibilités de DualSense et de ce qu’il peut offrir aux joueurs et aux développeurs qui souhaitent l’intégrer dans leurs titres. Au fur et à mesure que le joueur progresse dans la salle de jeux d’Astro, de nouveaux mécanismes sont introduits qui tirent pleinement parti des nouvelles fonctionnalités DualSense, et sans aucun doute, c’est la vitrine parfaite pour tous ceux qui veulent découvrir de première main ce que le DualSense peut offrir en termes d’interaction.

Et la vérité est que les sensations offertes par DualSense sont inégalées dans l’industrie. Il est surprenant de voir comment la commande génère une résistance active dans les déclencheurs qui rend même difficile de les presser si vous n’avez pas changé la puce dans votre tête qui vous indique que vous détenez une nouvelle manette PlayStation. Permet de recevoir les commentaires des éléments qui sont hors de la vue de l’utilisateur, comme des indicateurs de danger par des vibrations subtiles qui indiquent en fait une direction spécifique.

La grande chose que Sony a réalisée est de fusionner tous ces changements dans le moteur de vibration et le système de déclenchement avec le Sony de la console elle-même. Chaque changement de vibration s’accompagne d’un changement de son du haut-parleur intégré de la manette qui permet de ressentir, en plus de vos mains, les changements dans l’aspect physique ou particulier du jeu, ce qui se traduit par une plus grande immersion.

Ressentez la texture d’une surface grâce aux changements en temps réel du moteur de vibration sans interférer avec les autres éléments du jeu, ou faites ressentir au joueur les conditions atmosphériques vues dans le jeu avec une vibration dynamique en temps réel qui modifie la manière de ressentir le contrôle et donc le mouvement. Maintenant, mettons tout cela ensemble et ce sera une idée de ce que DualSense est capable d’offrir en termes d’immersion.

Au-delà du retour d’expérience environnemental du jeu, la technologie peut ouvrir la porte à un changement conceptuel pour la personnalisation des contrôles qui jusqu’à présent se limitaient aux changements et modifications mécaniques des commandes elles-mêmes. Les possibilités qu’offre DualSense aux développeurs, vu ce que nous avons vu avec un titre aussi simple que Playroom d’Astro, sont infinies: changer le parcours des déclencheurs en ajustant leur dureté en temps réel dans un titre de conduite. Ajustez chacun d’eux différemment dans les titres FPS pour générer des commentaires en temps réel sur les tirs, ou bloquez-les lorsque le pistolet se verrouille. Éliminez la résistance à la gâchette lorsqu’une corde d’arc se brise ou renforcez la résistance lorsqu’elle est tendue. Les exemples sans fin.

Les outils dont disposent les développeurs pour expérimenter les sensations que le joueur perçoit sont innombrables Et ce sera un changement conceptuel qui, au fil du temps, nous amènera à penser que la façon dont nous avons joué avec jusqu’à présent.

Là où les grandes révolutions en termes de gameplay ont échoué, le DualSense est appelé à triompher. Et pour une raison très simple: le changement en termes de gameplay et de sensations est transparent pour l’utilisateur, pas de courbe d’apprentissage, pas de gros problème technologique mais extrêmement perturbateur et resultón. Bien qu’ici il faudra attendre, comme on dit, le travail des développeurs, qui sont ceux qui doivent choisir s’ils intègrent ces technologies dans leurs jeux, c’est le joueur qui l’appréciera vraiment.

La véritable révolution de la prochaine génération de consoles ne réside pas dans les jeux avec de meilleurs graphismes et une meilleure fréquence d’images, qui viendra seule et l’industrie elle-même la promouvra dans l’exercice de ses possibilités. Ce sont les petits-grands changements tels que ceux introduits par DualSense qui vous font prendre conscience que nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau, de différent, qui introduit de nouvelles façons d’interagir avec les environnements virtuels et, surtout, de percevoir des sensations jouables qui jusqu’à présent n’étaient pas disponible en jeu traditionnel. Avec quelque chose d’aussi simple que de changer la mécanique interne d’une télécommande.

L’article DualSense est la plus grande révolution de la nouvelle génération a été publié dans Explica.co.