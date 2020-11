Alors que la plupart des jeux visent à nous raconter la même histoire du héros sauveur, des jeux comme Among Us nous apprennent que beaucoup de gens préfèrent parfois être le méchant. Quelque chose que les développeurs de Realmforge Studios savent plus qu’assez, avec toute une saga de jeux qui a abouti à son dernier opus de Dungeons 3, qui débarque désormais parmi les jeux gratuits de l’Epic Games Store pour libérer notre côté le plus sombre.

Ainsi, en répétant le même schéma que d’habitude, le jeu sera disponible sur Epic Games Store, nous n’aurons donc qu’à nous connecter avec notre compte Epic, accéder à la page du jeu (ou cliquer sur ce lien direct), l’ajouter à notre achat avec la remise totale, et terminer l’achat pour le déverrouiller pour tous la vie dans notre bibliothèque.

Nous pouvons également les ajouter directement depuis le lanceur Epic Games, où ils apparaîtront dans un petit pop-up en haut de la maison, qui nous redirigera vers les pages de ces jeux gratuits sans avoir à recourir au navigateur web.

Encore une fois, rappelez-vous que comme le reste des jeux gratuits proposés dans Epic Games Store, ceux-ci ne peuvent être échangés gratuitement que pendant une semaine, étant votre Date limite jeudi prochain, le 12 novembre, jusqu’à 16 h 59 (heure de la péninsule).

Donjons 3

La dernière édition de la série de jeux de stratégie nous ramène Construisez et gérez votre propre donjon comme un mauvais seigneur des donjons, recrutez de nouveaux monstres et installez des pièges astucieux pour les aventuriers sans méfiance.

Libérez votre côté obscur et créer un donjon souterrain unique à partir d’une variété de pièces, de pièges et de structures. Créez l’armée la plus terrifiante que le monde ait jamais vue et choisissez parmi des créatures méprisables comme les orcs, les succubes et les zombies; et dirigez votre armée vers le monde extérieur, où vous corromprez la terre et abattez tout ce qui est vaguement héroïque, joli ou en forme de licorne.

De plus, et pour la première fois dans la série Dungeons, vous pouvez profiter niveaux générés aléatoirement afin qu’aucun jeu ne soit le même que le précédent.

Exigences minimales pour Dungeons 3

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits) Processeur: Intel Quad Core 2,8 GHz (série i7-900) ou AMD 3,5 GHz (série FX 6000) Mémoire: 4 Go de RAM Graphiques: toute carte graphique AMD ou NVIDIA d’au moins 1024 Mo de VRAM et prise en charge du Shader Model 5.0 (AMD Radeon HD 7000 series ou NVIDIA GeForce GTX 600 series) Stockage: 5 Go d’espace disponible DirectX: Version 11