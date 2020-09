Pour les chasseurs d’accords australiens, nous entrons dans la fin de l’année. Alors que nous attendons peut-être encore de voir si le Prime Day 2020 aura réellement lieu cette année, le Black Friday est une valeur sûre, se rapprochant de jour en jour. Cependant, Dyson n’attend pas un grand événement de vente à venir; au lieu de cela, la société connue pour certains des meilleurs aspirateurs organise sa propre vente en Australie.

À partir d’aujourd’hui (lundi 14 septembre), Dyson Week propose des offres exclusives en ligne et des offres de bonus de Dyson Australia. Vous pouvez économiser une bonne partie de la monnaie sur le V8 Absolute ou acheter un purificateur de bureau Dyson Pure Cool pour moins cher – quelque chose qui pourrait être particulièrement utile alors que nous nous dirigeons vers l’été et la saison des feux de brousse ici en Australie.

Dyson Week vous aidera non seulement à économiser sur des produits individuels, mais vous pourrez également regrouper et économiser. Par exemple, vous pouvez obtenir un aspirateur V7 Motorhead avec un ventilateur Pure Cool Me et économiser un peu moins de 300 AU $ sur le prix combiné.

Et il ne s’agit pas seulement des aspirateurs et des ventilateurs de la société – c’est aussi votre chance de vous procurer le sèche-cheveux Dyson Supersonic et de gagner un cadeau bonus d’une valeur de 99 AU $, ou vous pouvez obtenir le styler polyvalent Airwrap à la place.

Faites défiler vers le bas pour voir un aperçu complet de toutes les offres disponibles pendant la semaine Dyson, qui se termine le dimanche 20 septembre. Alors dépêchez-vous car certaines offres peuvent être retirées de la table car elles sont soumises à la disponibilité des stocks.

Réductions

Dyson V8 Absolute | 699 AU $ (PRIX AU $ 899; économisez AU $ 200)

Il peut y avoir déjà deux nouvelles générations après cela, mais cela ne signifie pas que le V8 Absolute est moins un aspirateur. C’est encore une ventouse puissante en effet. Il fera un travail rapide de vos tâches de nettoyage avec une excellente aspiration jusqu’à 40 minutes. C’est beaucoup pour une petite maison. Et, comme tous les aspirateurs Dyson, il est également polyvalent. Rendez-vous donc chez Dyson et économisez 200 AU $ sur cette machine.

Dyson V8 Origin | 599 AU $ (RRP AU $ 749; économisez AU $ 150)

Pas tout à fait le rabais le plus attrayant de 200 AU $ sur le modèle Absolute ci-dessus, mais l’Origin est une option moins chère si vous recherchez un manche Dyson abordable. À 599 AU $, vous obtenez un aspirateur qui est un dépoussiéreur très performant et qui vous donnera jusqu’à 40 minutes de puissance sans décoloration, avec une économie décente de 150 AU $.

Dyson V7 | 399 AU $ (Prix de vente conseillé 599 AU $; économisez AU $ 200)

Si vous avez un budget très strict mais que vous souhaitez quand même mettre la main sur un Dyson, euh, un manche à main, pensez à l’ancien V7. Il n’a peut-être pas toutes les fioritures des derniers modèles, mais il s’agit toujours d’un appareil puissant avec jusqu’à 30 minutes d’exécution. Et à 399 AU $, c’est l’aspirateur sans fil Dyson le plus abordable que vous puissiez obtenir.

Dyson Cyclone V10 Animal + | 899 AU $ (PRIX AU $ 999; économisez AU $ 100)

Si vous avez de l’argent à dépenser et que vous voulez l’un des meilleurs aspirateurs que Dyson a à offrir, alors il y a 100 AU $ de réduction sur le V10 Animal +. Il y a environ 30% plus d’aspiration ici par rapport au V8, et vous obtenez une heure de puissance sans décoloration. De plus, cet aspirateur est livré avec un total de six outils, vous pouvez donc obtenir toute l’aide dont vous avez besoin pour garder votre maison en parfait état.

Lien Dyson Pure Hot + Cool | 599 AU $ (PRIX AU $ 799; économisez AU $ 200)

Cet appareil trois-en-un vous gardera non seulement au frais en été, mais servira également de chauffage pendant les mois les plus froids et triplera en tant que purificateur d’air toute l’année. Et avec 200 AU $ à économiser sur le Pure Hot + Cool Link, c’est le moment idéal pour en obtenir un – tout comme les températures dans la plupart des pays commencent à monter en flèche. Il est disponible en deux versions – la plus sombre modèle noir / nickel et le blanc / argent option.Voir l’offre

Ventilateur de bureau purifiant Dyson Pure Cool | 598 AU $ + filtre bonus (PRIX AU $ 649; économisez AU $ 51)

L’été n’est pas loin et nous allons tous nous rafraîchir. Si vous êtes coincé à l’intérieur, vous pouvez vous procurer ce petit ventilateur de bureau pour moins cher. Non seulement cela vous rafraîchira, mais cela purifiera également l’air de la pièce pendant qu’il circule – quelque chose qui pourrait être utile maintenant que la saison des feux de brousse est presque arrivée. Cette offre en ligne uniquement n’est pas une réduction énorme, mais vous obtiendrez également un filtre gratuit d’une valeur de 99 AU $, ce qui en fait une bonne affaire à considérer.

Regroupez et économisez

Dyson Pure Cool Me (Crédit image: Dyson)

Comme mentionné précédemment, Dyson propose également des forfaits groupés et sauvegardés qui vous permettent de récupérer deux articles et d’économiser une partie du coût total. Il existe trois forfaits de ce type disponibles – tous incluent l’achat du Ventilateur de table Dyson Pure Cool Me et, lorsqu’il est acheté avec l’un des trois produits Dyson ci-dessous, vous obtenez une réduction de 299 AU $ sur le prix final.

Ajoutez simplement l’un des éléments ci-dessous à votre panier et l’option d’ajouter le ventilateur (dans un choix de deux couleurs) sera automatiquement disponible pour vous.

Moteur Dyson V7 + Dyson Pure Cool Me | 799 AU $ (RRP AU $ 1 098; économisez 299 $ AU)

Achetez à la fois un aspirateur et un ventilateur ensemble et vous pourrez économiser près de 300 AU $ sur le prix total des deux. Ainsi, non seulement vous pourrez garder votre maison en parfait état, mais vous pourrez également rester au frais lorsque le temps commence à se réchauffer dans la plupart des régions du pays. Et le ventilateur purifiera également l’air à la maison. Ce n’est donc pas un mauvais paquet à obtenir, d’autant plus qu’il vous permet d’économiser près de 300 AU $ dans la bonne affaire.

Dyson Pure Hot + Cool + Dyson Pure Cool Me | 1 099 AU $ (PRIX AU $ 1 398; économisez 299 $ AU)

Si vous avez besoin de garder plus d’une seule pièce au frais à la fois, c’est une excellente option à obtenir. Vous obtiendrez un ventilateur-purificateur de table avec un radiateur-ventilateur-purificateur, ainsi qu’une économie de 299 AU $ sur le coût total. Le radiateur soufflant coûte à lui seul un joli centime, donc ce n’est pas du tout une mauvaise affaire. Et l’offre est disponible à la fois sur le modèle argent / blanc et le noir / nickel option.Voir l’offre

Styler Dyson Airwrap + Dyson Pure Cool Me | 999 AU $ (PRIX AU $ 1 298; économisez 299 $ AU)

Besoin d’un fan et de quelque chose pour que votre couronnement soit magnifique à chaque fois que vous sortez de la maison? Alors c’est le bundle qu’il vous faut. Dyson réduira au moins 299 AU $ sur le coût total du purificateur de ventilateur de bureau et de son kit de coiffage polyvalent, portant le prix final à moins de 1000 AU $. Cette offre groupée est également disponible sur les deux options de couleur, alors choisissez soit styler noir / violet ou la fer / fuschia et vous économiserez toujours.

Cadeau bonus

Dyson V11 Outsize Pro | 1349 AU $ + batterie supplémentaire (199 AU $) ou Dyson Dok (149 AU $)

Envie du dernier et meilleur manche de Dyson à ce jour? C’est cher, mais vous obtenez la promesse d’une aspiration jusqu’à 40% supérieure à celle de n’importe quel aspirateur Dyson Cyclone, une grande tête de nettoyage pour couvrir plus de surface, un énorme bac de 1,9 L et jusqu’à 60 minutes d’autonomie sans décoloration. Pendant que vous paierez le plein prix pour l’aspirateur, Dyson vous offrira un cadeau gratuit – c’est votre choix entre une batterie supplémentaire (vous obtenez jusqu’à 120 minutes de temps de nettoyage) d’une valeur de 199 AU $ ou le Dok (la station de chargement ) pour garder le V11 encore plus performant.

Sèche-cheveux Dyson Supersonic | 549 AU $ + présentoir (99 AU $)

Cela peut coûter cher pour un sèche-cheveux, mais le Supersonic cause beaucoup moins de dommages thermiques qu’un sèche-cheveux traditionnel. Il vous fait également gagner du temps en séchant les cheveux plus rapidement que de nombreuses autres marques et convient à tout type de cheveux. Bien que vous n’obtiendrez pas de rabais, Dyson offre un cadeau gratuit avec cet achat – vous obtiendrez un support d’une valeur de 99 AU $ afin que vous puissiez ranger proprement votre sécheuse et les accessoires qui l’accompagnent sur une étagère.