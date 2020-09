Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

Dyson est largement considéré comme le premier fabricant d’aspirateurs au monde, en particulier pour les aspirateurs sans fil.

Tout le monde le sait, bien sûr, mais vous n’avez peut-être même pas entendu parler du meilleur aspirateur-balai sans fil que Dyson ait jamais fabriqué.

Il s’appelle l’aspirateur sans fil Dyson V11 Outsize, et il est doté des meilleures caractéristiques de sa catégorie, du moteur le plus puissant jamais conçu sur un aspirateur sans fil et de deux énormes améliorations que vous ne trouverez sur aucun autre modèle Dyson.

Dyson fabrique les meilleurs aspirateurs de la planète. Vous le savez, nous le savons, et tout le monde le sait. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’aspirateurs sans fil, bien sûr. La société qui a lancé l’aspirateur balai sans fil est toujours la meilleure du secteur à bien des égards, et il y a de fortes chances que vous ayez un Dyson vous-même. Si ce n’est pas le cas, ou si vous avez un modèle plus ancien et que vous avez joué avec l’idée de la mise à niveau, vous serez certainement heureux d’avoir attendu. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le point de vous présenter le meilleur aspirateur sans fil que Dyson ait jamais fabriqué.

La plupart des gens savent que la série V11 est la toute dernière ligne d’aspirateurs sans fil du catalogue Dyson. Le Dyson V11 Animal est le modèle de base, et le Dyson V11 Torque Drive amélioré coûte 100 $ de plus – bien qu’il soit actuellement en vente sur Amazon au même prix que le modèle de base, pour une durée limitée. Beaucoup de gens ignorent complètement qu’il existe un troisième modèle dans la gamme V11, et il ne ressemble à rien de ce que Dyson a publié dans le passé.

le Aspirateur sans fil Dyson V11 surdimensionné est le modèle le plus puissant et le plus riche en fonctionnalités que la société ait jamais conçu. C’est aussi le plus important à trois égards. Premièrement, le bac du V11 Outsize est 150% plus grand que les autres modèles d’aspirateur V11. Deuxièmement, la tête du nettoyeur est 25% plus grande. Et troisièmement, il dispose de batteries massives avec une autonomie de 120 minutes, ce qui est probablement une autonomie suffisante pour nettoyer toute votre maison deux ou trois fois, si vous le souhaitez.

Le Dyson V11 Outsize a été impossible à trouver sur Amazon, mais il est enfin en stock en ce moment. Vérifiez-le certainement avant qu’il ne disparaisse à nouveau.

Voici quelques-uns des détails importants que Dyson a inclus sur la page produit d’Amazon:

L’aspirateur sans fil le plus puissant et le plus intelligent de Dyson. Maintenant avec un bac pleine grandeur et une tête de nettoyage pleine grandeur

La technologie Dyson aide à créer une maison plus propre et plus saine – Nos aspirateurs et purificateurs sont scientifiquement prouvés pour capturer des particules aussi petites que les allergènes et les bactéries.

Conçu pour un nettoyage en profondeur dans toute la maison. Puissance d’aspiration, durée de fonctionnement et outils conçus pour nettoyer en profondeur toute votre maison

Poubelle pleine grandeur. Tête de nettoyage pleine grandeur. Couvre plus de sol à chaque passage. Bac 150% plus grand que le Dyson V11 Torque Drive pour des nettoyages plus longs entre les vidanges.

Optimise intelligemment l’aspiration et le temps de fonctionnement sur tous les types de sols. La technologie Dyson DLS détecte et s’adapte automatiquement aux changements de type de sol pour prolonger la durée de fonctionnement. Le bon équilibre entre la puissance et la durée de fonctionnement lorsque vous en avez besoin.

L’écran LCD affiche la durée de fonctionnement et les performances. L’affichage numérique montre le compte à rebours du temps de fonctionnement jusqu’à la seconde et affiche des alertes d’entretien, vous donnant un contrôle complet de votre nettoyage.

Aspiration deux fois supérieure à celle d’un aspirateur sans fil. 85% d’aspiration en plus que l’aspirateur Dyson V7.

Jusqu’à 120 minutes d’autonomie². Le seul aspirateur Dyson avec deux piles pour un nettoyage prolongé.

Tête de nettoyage High Torque XL. 25% plus grande que la tête de nettoyage High Torque pour couvrir plus de votre maison, plus rapidement. Adapte automatiquement l’aspiration et la puissance pour nettoyer en profondeur différents types de sols sans changer de tête de nettoyage.

Filtration avancée sur toute la machine. La filtration avancée de toute la machine piège 99,99% des particules, poussières et allergènes aussi petits que 0,3 microns. Conçu pour les grandes maisons avec des animaux domestiques.

Aspirateur sans fil Dyson V11 surdimensionné, nickel / rouge 799,00 $ Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

