Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Huawei, le leader mondial de la technologie, a annoncé que Laboratoire de betteraves, le studio de développement de jeux vidéo indépendant en plein essor, lance son nouveau jeu post-apocalyptique de style cyberpunk, Dystopia: Tournoi des héros exclusivement dans AppGallery.

Dystopia: Tournoi des héros est un jeu de combat multijoueur gratuit avec des graphismes de haute qualité et des couleurs intenses, qui comprend également une collection de héros 3D entièrement personnalisables avec des capacités contrôlées par le joueur. Situé dans un New York dystopique en 2065, l’objectif du jeu est de permettre aux joueurs de construire un empire, de prendre des quartiers et de collecter des outils de science-fiction, de gérer les attaques contre d’autres joueurs et de créer des alliances.

Une caractéristique clé de ce jeu de stratégie, en développement depuis trois ans, est qu’il propose une série de tournois en jeu qui permettent à plusieurs joueurs du monde entier de s’affronter. Cela améliore un tournoi annuel, organisé par la personnalité de la marque du jeu Conor McGregor, l’artiste martial professionnel mixte et boxeur irlandais, ancien champion de l’UFC.

Huawei travaille en étroite collaboration avec Laboratoire de betteraves, basé en Lettonie, soutenant le lancement du jeu sur sa plateforme AppGallery Dans le monde entier. Le jeu est exclusivement disponible pour les nouveaux utilisateurs de Huawei avant d’atteindre d’autres plates-formes, qui seront encouragés à l’installer immédiatement après le déverrouillage de leur nouvel appareil à l’aide d’une série d’invites d’application recommandées.

Dans les semaines à venir, les deux parties coopéreront pour augmenter le nombre d’utilisateurs et les revenus du jeu. Huawei en fera la promotion via ses canaux de marketing, y compris, mais sans s’y limiter, en la présentant à plusieurs points de contact de AppGallery et dans la publicité sur le réseau Annonces Huawei. Actuellement, AppGallery est disponible dans plus de 170 pays avec 500 millions d’utilisateurs actifs par mois à travers le monde.

“L’avantage de lancer un match AppGallery Tout d’abord, nous mettrons toute la force de notre énorme machine marketing derrière le jeu pour booster votre profil et encourager rapidement les téléchargements », a déclaré Wang Heng, vice-président des partenariats mondiaux et du développement vert de Huawei Consumer Business Group, CEE et les pays nordiques. “Une fois disponible sur d’autres plates-formes, il sera en concurrence sur un marché du jeu très encombré, mais d’ici là, il aura été promu à des millions de joueurs.”

Tel est l’attrait de Dystopie, que lors d’un lancement test en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada et dans les pays nordiques, avec une quantité de promotion contrôlée, le jeu a atteint une rétention impressionnante de 7% D28, soit que 7% des utilisateurs qui l’ont installé Ils y jouaient encore après 28 jours et la conversion en utilisateurs payants a atteint 3,2% sur les marchés de niveau 2 et près de 5% sur les marchés de niveau 1.

«Nous sommes très heureux de nous associer à Huawei AppGallery, et nous apprécions votre immense intérêt à nous aider à lancer à l’échelle mondiale notre dernier titre de stratégie mobile: Dystopia: Tournoi des héros“a déclaré Davis Ziedins, co-fondateur et développeur commercial de Laboratoire de betteraves. “Avoir la célébrité bien connue Conor McGregor comme notre partenaire commercial et le visage de notre jeu met une énorme responsabilité sur nos épaules, c’est pourquoi il est important de travailler avec un partenaire technologique de confiance comme Huawei, qui renforce chaque étape de notre intégration, intégration et acquisition d’utilisateurs. “

Beetroot Lab a bénéficié de l’assistance technique étendue de Huawei lors de l’intégration du jeu dans le AppGallery. Cela inclut l’utilisation de kits qui Services mobiles Huawei a spécifiquement développé le Account Kit, qui fournit aux développeurs une connexion et une autorisation simples, sécurisées et rapides, et le In-App-Purchases Kit, pour faciliter les achats in-app de produits virtuels et permettre un paiement facile . Cet accompagnement s’inscrit dans l’engagement de Huawei avec les développeurs et les aide à réaliser les énormes avantages commerciaux et la portée accrue des utilisateurs d’un magasin d’applications qui a permis à ce jour 294 milliards de téléchargements dans le monde.

Chef de projet de développement Andrew Volkovs de Laboratoire de betteravesIl a déclaré: “L’ensemble du processus de publication du jeu sur AppGallery a été très rapide et fluide, et nos développeurs ont bénéficié d’un support proactif de la part de l’équipe via e-mail et appels vidéo chaque fois que nous en avions besoin.”

Le jeu est maintenant disponible dans AppGallery, vous pouvez le télécharger ici.

Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture