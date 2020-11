Que BioWare et Electronic Arts travaillaient sur Mass Effect Legendary Edition, une remasterisation de Mass Effect C’était un de ces secrets que presque tout le monde connaissait déjà. Et ce n’est pas quelque chose de nouveau, en fait nous vous en avons déjà parlé il y a un peu plus de six mois. Des rumeurs qui circulent pratiquement depuis BioWare ont confirmé, il y a deux ans, que la saga était toujours vivante, malgré l’énorme fiasco causé par Mass Effect Andromeda.

Pour ceux qui ne l’ont pas vécu, ou ceux qui avaient préféré l’oublier pour ne pas rester avec Mass Effect Andromeda comme dernier souvenir de la saga, rappelons qu’il avait des problèmes de toutes sortes: gameplay, performances, optimisation … une catastrophe après cinq ans de projet (d’où, plus tard, nous avons appris qu’une grande partie du travail devait être supprimée en raison des limitations du moteur graphique utilisé), ce qui a conduit EA et BioWare à donner une pause à la franchise. Une pause qui se terminerait avec Mass Effect Legendary Edition.

Il était cependant injuste qu’une saga qui avait brillé de sa propre lumière dans toutes ses tranches précédentes soit vouée à une fin aussi triste et c’est la raison pour laquelle, peu de temps après, BioWare a confirmé que Mass Effect était toujours en vie, une déclaration de des intentions qui ont été soutenues sur la base de rumeurs … jusqu’à aujourd’hui. Et, enfin, et sur son blog officiel, BioWare a confirmé que Mass Effect Legendary Edition, remasterisation des trois premiers titres, arrivera sur le marché en 2021.

L’annonce indique que la remasterisation arrive sur PC et consoles (sans préciser lesquels) et, bien qu’il ne pointe que vers 2021, dans la dernière présentation des résultats Electronic Arts a confirmé avoir projeté le lancement de la remasterisation d’un classique (non défini) avant de débuter son exercice 2021. ça veut dire ça? Eh bien, sauf pour les surprises, L’édition légendaire de Mass Effect devrait arriver sur le marché au plus tard en marscomme l’année fiscale d’EA commence en avril.

Comme prévu, L’édition légendaire de Mass Effect comprendra Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, lancé à l’origine entre 2007 et 2012. Rappelez-vous que Mass Effect était, à l’époque, une exclusivité Xbox 360, même si quelque temps plus tard, il a fait le saut vers PlayStation et PC, ouvrant la voie à ses successeurs. Par conséquent, et à part une surprise qui serait la plus étrange, tout indique que Mass Effect Legendary Edition sera disponible pour PC, PlayStation et Xbox. Maintenant, pour quelle génération des deux? Le bon sens dit que pour les deux, c’est-à-dire PS4 / PS5 et Xbox One / Xbox Series. Mais ce n’est qu’une théorie.

«Depuis de nombreux mois maintenant, notre équipe BioWare travaille dur pour mettre à jour les textures, les shaders, les modèles, les effets et les caractéristiques techniques de trois énormes jeux. Notre objectif n’était pas de refaire ou de réinventer les jeux originaux, mais de moderniser l’expérience afin que les fans et les nouveaux joueurs puissent vivre le travail original de la meilleure façon possible », peut-on lire sur le blog BioWare, et c’est une bonne nouvelle de savoir que l’expérience originale est préservée dans son intégralité dans la trilogie légendaire Mass Effect, uniquement avec des résolutions plus élevées et une fréquence d’images plus élevée.