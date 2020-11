Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Electronic Arts est l’un des studios les plus puissants en termes de jeux vidéo sportifs, le développeur possède des franchises de classe mondiale telles que FIFA, NHL Oui Madden. Mais il y a une polémique dont EA est accusée depuis des années et est celle d’ajuster la difficulté de ses jeux comme pratique, soit pour garder des joueurs actifs, soit pour forcer l’achat de packs. Cela s’est aggravé au point qu’Electronic Arts devra être jugée pour ces accusations.

Le procès a été intenté par Jason Zajonc, Danyael Williams et Pranko Lozano, qui accusent EA d’utiliser sa technologie propriétaire d’ajustement de la difficulté, également appelée DDA, (Réglage dynamique de la difficulté) dans trois de ses franchises, à savoir FIFA, Madden NFL et NHL. Selon l’accusation, EA occuperait cette technologie depuis 2017.

La DDA se compose de ce qui suit: “Permettre à l’IA (intelligence artificielle) d’ajuster la difficulté à tout moment pour que les joueurs ne s’ennuient pas ou ne soient pas frustrés par le niveau de défi du jeu, ce qui les incite à jouer plus ou à défaut, ils choisissent d’acheter des boîtes à butin sous la forme de packs de joueurs, malgré le fait que même le système empêcherait les joueurs avec des statistiques élevées de jouer aussi bien qu’ils le devraient non plus. “

EA nie complètement ces allégations (via GamesIndustry) en déclarant: “Nous pensons que ces accusations sont sans fondement et ne représentent pas nos jeux, et nous nous défendrons contre eux.”

Ce n’est pas la seule controverse entourant EA, en 2017, il a reçu de nombreuses critiques pour avoir breveté un algorithme de correspondance qui, selon les critiques, a poussé les utilisateurs à faire des microtransactions. Ces controverses semblent s’être intensifiées, car EA a récemment décidé de mettre en œuvre un système dans la FIFA par lequel le montant d’argent dépensé dans le jeu peut être limité et surveillé.

