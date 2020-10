Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/10/2020 09:47

Malgré toutes les controverses et les poursuites, les coffres à butin sont toujours un problème pour des entreprises comme EA, qui fait actuellement appel d’une éventuelle amende de 5 millions d’euros aux Pays-Bas pour la vente de packages joueurs en FIFA Ultimate Team.

Un nouveau rapport note qu’au début du mois, le gouvernement néerlandais a annoncé qu’il imposerait une amende à EA pour ses coffres à butin dans FIFA Ultimate Team. De cette façon, EA devra changer le fonctionnement de ces microtransactions dans FIFA 19, 20 et 21, soit chaque semaine, l’entreprise sera condamnée à une amende comprise entre 250 milliers d’euros et 5 millions d’euros.

Face à cette révélation, EA a publié une déclaration dans laquelle ils ont mentionné avoir fait appel de cette décision. Voici ce qu’il dit:

«Nous sommes déçus par la décision d’aujourd’hui et par l’impact éventuel qu’elle aura sur les joueurs néerlandais. Nous n’acceptons pas que nos produits et services soient en conflit avec les lois locales sur les jeux de hasard. Nous faisons appel de cette décision et essayons d’éviter une situation qui affecte toutes les possibilités des joueurs néerlandais dans FIFA Ultimate Team.

Electronic Arts attache une grande importance à une expérience de jeu positive – nous nous efforçons de fournir à tous les joueurs le choix, l’honnêteté, la valeur et le plaisir dans nos jeux. Nous sommes toujours disposés à engager des discussions avec la Netherlands Gaming Authority et d’autres parties intéressées pour résoudre et comprendre leurs préoccupations. »