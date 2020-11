Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Lorsqu’ils ont commencé à parler d’une augmentation du prix des jeux pour PS5 et Xbox Series X | S, immédiatement l’attention de la communauté a été placée sur Electronic Arts, car en plus des controverses qui ont entouré l’entreprise avec son modèle Il est également vrai que si une augmentation est en cours, elle se reflétera dans les jeux des plus grandes entreprises. Aujourd’hui, dans le cadre du récent rapport financier, la société en a dit quelque chose.

Lors du rapport financier d’EA, Blake Jorgensen, directeur financier de la société, a évoqué la possibilité d’une augmentation du prix des jeux vidéo maintenant qu’une nouvelle génération de consoles est sur le point de sortir. Dans un premier temps, le manager a souligné qu’EA n’a pas pris de décision en la matière, donc ce sujet sera abordé à la fin de cette période de transition entre les générations: “Je ne veux vraiment pas faire de commentaire là-dessus. Nous avons toujours dit que les jeux devenaient plus cher, l’expérience devient plus profonde, le temps que les gens jouent s’allonge. On pourrait dire que cela pourrait exiger un prix plus élevé au fil du temps, mais nous y remédierons à mesure que nous nous rapprocherons de plus de jeux dans la transition des consoles de nouvelle génération. “

Le prix des jeux EA pourrait-il augmenter?

Plus tard, Jorgensen a mentionné que les possibilités offertes par le nouveau matériel permettront aux jeux EA de présenter de nouvelles choses et cela sera lié au coût que ces titres auront sur le marché: “ce à quoi je reviens par défaut est de me concentrer sur l’émotion de ce que nous pouvons faire avec les nouveaux jeux et le prix suivra, mais nous le découvrirons. Et je ne veux pas que les gens lisent entre les lignes, allons-nous augmenter les prix ou pas? Nous ne savons pas encore. Ce que nous savons, c’est que nous pouvons le faire beaucoup plus avec les nouvelles consoles et nos partenariats avec Sony et Microsoft et d’autres fabricants de matériel. “

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source