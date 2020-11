Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord



Arts électroniques À partir du 10 novembre, votre service d’abonnement EA Play sera entièrement gratuit pour les membres Xbox Game Pass Ultimate sur Xbox One et Xbox Series X / S. Comme EA l’a annoncé, cette action sera également disponible pour les utilisateurs de PC, oui, un peu plus tard, le 15 décembre.

Cette association entre EA et Microsoft ira encore plus loin avec le développement par EA, de titres pour le cloud gaming avec Xbox Game Pass en beta, via Bureau EA. Ce 10 novembre, les utilisateurs du Xbox Game Pass pourront jouer à sept jeux EA depuis le cloud, ces titres seront: Les Sims 4, Madden NFL 20, Unravel 2, Dragon Age Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst, Mass Effect ™ Andromeda et Plants vs. . Zombies ™ Garden Warfare 2.

Selon les déclarations de Automne borwn, Directeur des stratégies de partenariat chez EA:

“Nous voulons que les joueurs aient accès aux jeux et aux avantages qu’ils souhaitent, de la manière la plus simple possible”

«Ce partenariat avec Xbox rend plus accessible une impressionnante bibliothèque d’excellents contenus Xbox et EA. Notre objectif est de fournir plus d’options aux joueurs pour obtenir plus de ce qu’ils aiment. C’est une manière d’y parvenir “

