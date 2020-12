Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 15/12/2020 14:38

Vous pouvez actuellement obtenir EA Play, le service de streaming d’EA, avec un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate. C’est déjà une réalité sur Xbox One et Xbox Series X | S. Cependant, Les utilisateurs de PC devront attendre un peu plus longtemps pour profiter de cette incroyable promotion.

L’équipe Xbox a révélé qu’EA Play ne pourra pas accéder à Game Pass pour PC cette année, et sa publication a été retardée à un moment indéterminé en 2021. Voici ce qui a été commenté:

«Nous avons établi ce partenariat avec Electronic Arts parce qu’ils sont tout aussi passionnés que nous pour aider les gens et les communautés à découvrir de grands jeux, et nous savions que nous pourrions offrir une excellente expérience aux membres. [de Xbox Game Pass] travailler ensemble. Pour y parvenir, nous avons besoin de plus de temps pour offrir l’expérience Xbox Game Pass appropriée. “

À l’origine, aujourd’hui allait être le jour du lancement d’EA Play pour Xbox Game Pass sur PC. Malheureusement, nous devrons attendre un moment indéterminé de l’année suivante pour profiter de cette collaboration sur PC. Cependant, ceux qui ont une console Microsoft peuvent déjà utiliser ce service.

Via: Xbox

