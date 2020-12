Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

FIFA Ultimate Team, un composant en ligne de FIFA 21 qui a réalisé des millions de bénéfices pour Electronic Arts, pourrait se retrouver sur un terrain fragile après avoir été ciblé ces dernières années par les autorités de divers pays pour son système de paiement et de transaction.

Selon les informations de Gamingbolt, un correctif récent pour FIFA 21 a produit des informations importantes sur ce qui est considéré comme un éventuel blocus régional de FIFA Ultimate Team. Selon le compte Twitter de FUT Watch, cette mise à jour comprend un message qui a été ajouté au code FIFA 21 et se lit comme suit: “FIFA Ultimate Team n’est pas disponible à la demande des autorités de votre région.”

🤔 pic.twitter.com/5Dpyd7t4Ev – FUT Watch (@FutWatch) 8 décembre 2020

Sous réserve de la confirmation de ces informations par EA, la communauté les a prises comme un geste pour anticiper un verrouillage imminent que FIFA Ultimate Team pourrait connaître dans certains pays. En ce sens, il ne faut pas oublier que cette composante a été signalée comme une représentation du jeu et des paris dans les jeux vidéo et même comme une cause de dépendance chez les joueurs mineurs.

Les autorités et les utilisateurs du Royaume-Uni et des États-Unis ont exprimé leur inquiétude et leurs critiques à l’égard du modèle économique de FIFA Ultimate Team et du fait qu’il n’est pas réglementé car, selon leur appréciation, cela devrait être une option pour les joueurs majeurs. De même, le composant a été mis à l’honneur après qu’une prétendue manipulation de la difficulté du jeu ait été signalée pour motiver les utilisateurs à dépenser plus à la recherche des meilleures cartes de joueur. De la même manière, des spéculations sur la carte de Diego Armando Maradona après sa mort ont récemment émergé, des éléments qui contribuent à l’idée que FIFA Ultimate Team devrait être réglementé ou, du moins, interdit aux joueurs mineurs. .

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source