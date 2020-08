Quand on parle d’achats en ligne, eBay est l’un des plus connus et préférés des utilisateurs. Cette immense plateforme sur le Net met à disposition des millions d’articles – neuf, d’occasion ou remis à neuf – et une série d’offres et de réductions qui rendent l’achat sur eBay pratique, pratique et sûr.

Grâce à Garantie client, en effet, eBay s’assure que l’utilisateur est remboursé dans le cas où l’article commandé ne correspond pas à la description, il n’a pas été reçu ou s’il y a des problèmes avec le remboursement d’un remplacement.

eBay, de nombreux produits en super offre avec la rentrée scolaire

Aujourd’hui, eBay lancé les initiatives Retour à l’école est Retour au travail, avec une série réductions et offres sur de nombreux produits qui peut être utilisé pour retourner à sa vie quotidienne et, par conséquent, étudier ou travailler. Que vous recherchiez votre prochain smartphone, tablette, ordinateur portable ou téléviseur, ou des articles de bureau et de papeterie plus simples, sur eBay, vous pouvez trouver exactement tout ce dont vous avez besoin et l’acheter à un prix réduit!

Suivant, nous listons quelques-unes des meilleures offres, puis en vous référant à la page officielle pour découvrir tous les produits en promotion pour le Retour à l’école et le Retour au travail par eBay.

Chaise de bureau avec roues pivotantes, disponible au prix de 79 euros.

Google Home Mini, disponible en promotion au prix de 20,99 euros au lieu de 59 euros.

Disque dur externe Toshiba de 1 To, disponible en promotion au prix de 42,90 euros au lieu de 59 euros.

Macbook Air, disponible en promotion au prix de 999 euros au lieu de 1 250 euros.

Imprimante multifonction HP tout-en-un, disponible en promotion au prix de 59,99 euros au lieu de 70 euros.

Moniteur Samsung 24 pouces Full HD, disponible en promotion au prix de 99,99 euros au lieu de 120 euros.

Marqueurs de couleur Giotto Turbo dans une boîte de 36 couleurs, disponible au prix de 11,99 euros.

Fabriano lot de 10 feuilles de dessin (24 x 33 cm), disponible au prix de 9,80 euros.

Bloc-notes spirale Memotak, disponible au prix de 9,45 euros.

Tapis roulant électrique pliable, disponible en promotion au prix de 149,99 euros au lieu de 400 euros.

Apple AirPods 2, disponible en promotion au prix de 124,99 euros au lieu de 200 euros.

HUAWEI P40 Lite, disponible en promotion au prix de 179,99 euros au lieu de 324,90 euros.

SAMSUNG Galaxy A41, disponible en promotion au prix de 214,99 euros au lieu de 337,98 euros.

Ordinateur portable HP, disponible au prix de 279,90 euros.

Ce ne sont là que quelques-uns des produits proposés sur eBay. Comme vous pouvez le voir, il s’agit de offres vraiment avantageuses qui vous permettent de rapporter à la maison l’appareil de vos rêves – ou tout ce dont vous avez besoin – à un prix réduit. Qu’est-ce que tu attends? Courir sur eBay maintenant et découvrez toutes les autres offres de la rentrée!