Au désespoir des utilisateurs, le service officiel de prêt de livres électroniques eBiblio est en panne depuis une semaine, sans service et sans applications, et il devrait le rester au moins jusqu’au 9 décembre prochain.

La plate-forme centrale, d’où proviennent les services eBiblio de chaque communauté autonome, est en tâches de maintenance en raison d’un changement de fournisseur, de sorte qu’elle ne fonctionne pas dans plusieurs communautés autonomes et avec la circonstance aggravante que il n’y a pas eu de préavis à plusieurs reprises.

eBiblio prend une pause inattendue

eBlblio est un service de prêt de livres électroniques promu par la sous-direction générale de la coordination des bibliothèques du ministère de la Culture et des Sports en collaboration avec les services des bibliothèques des communautés autonomes. Il est un service gratuit, accessible via le site internet de chaque communauté autonome et / ou via des applications, à la seule condition d’avoir la carte de membre de votre bibliothèque.

En une année 2020 marquée par la pandémie de COVID-19 et les limitations de mobilité qui en ont résulté, la prémisse eBiblio de emprunter n’importe quel titre disponible dans le catalogue de la bibliothèque et le télécharger à l’appareil mobile en un seul clic, était particulièrement pertinent. Jusqu’à 3 livres en prêt, 21 jours pour lire chacun et sans avoir à le retourner: après 21 jours, le livre disparaît de l’appareil.

eBiblio sur iPad continue de fonctionner aujourd’hui en Catalogne, tant que vous l’avez déjà installé

Ceci, avec l’avantage supplémentaire que le service eBiblio était, selon le site du ministère de la Culture et des Sports, “accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an via Internet”. Cette année, ce sera quelques jours de moins, alors A été sans service pendant une semaine et il vous reste au moins une semaine avant le rétablissement du service. Une réduction de service qui, dans de nombreux cas, est d’ailleurs intervenue sans préavis.

Service de prêt en ligne de livres électroniques et de contenu numérique des bibliothèques #eBiblio fermé en raison de la migration du système sans préavis et jusqu’au 9 décembre? Il n’a pas été possible de prévoir de maintenir 2 environnements actifs pour que cela ne se produise pas? Communication 0.0 pic.twitter.com/Npjne0VB6O – Ana Ordás 🚀 (@aordas) 27 novembre 2020

La raison de cette panne de service? Un changement de fournisseur après le 26 novembre dernier le contrat du ministère de la Culture prendra fin et Odilo, spécialisé dans ce type d’applications et de services, à tel point qu’une grande partie des applications de livres électroniques et de bibliothèques espagnoles porte sa signature.

@siemprefuertxs Bonjour, le 26 novembre dernier, la prestation de service d’Odilo au ministère de la Culture a pris fin. Si vous avez besoin de plus d’informations sur eBiblio, vous pouvez contacter le ministère de la Culture ou le service client de votre bibliothèque. salutations – ODILO (@ODILOES) 29 novembre 2020

Le contrat avec Odilo prend fin et, de manière prévisible, le nouveau fournisseur – qui, pour le moment est inconnu – devra reprendre la plate-forme lors d’une transition et de la maintenance qui a commencé il y a une semaine et durera au moins jusqu’au 9 décembre. Comme conséquence, l’application eBiblio a été supprimée de Google Play et de l’App Store, et la version Web de plusieurs communautés autonomes affiche un message d’erreur, comme celui de Madrid.

Selon AppBrain, eBiblio a été supprimé de Google Play le 23 novembre

Les arrêts de maintenance, les changements de fournisseurs et les résiliations de contrat sont inévitables, même si certains internautes se plaignent imprévoyance. Étant un changement de fournisseur après la fin de la prestation de service, il aurait dû y avoir du temps pour avertir les utilisateurs à l’avance ou, mieux encore, préparer une transition qui n’impliquait pas l’interruption du service.

La majorité des versions autonomes d’eBiblio présentent ce message

La “bonne” nouvelle est que la pause ne devrait pas durer plus longtemps, devrait être de retour le 9 décembre ou le mercredi de la semaine prochaine. Pendant ce temps, la version Web d’eBiblio dans la plupart des communautés autonomes montre un message, à quelques exceptions près de Castilla y León et de la Catalogne, qui en principe continuent de fonctionner pour ceux qui ont déjà installé l’application.

