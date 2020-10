Première Vine, puis Snapchat, Instagram Stories, maintenant TikTok. Les courtes vidéos semblent toujours être un succès sur les réseaux sociaux. Oui Jeffrey Katzenberg, ancien directeur de Walt Disney Studios et fondateur de DreamWorks, et Meg Whitman, ancien PDG d’eBay et de HP, souhaitait combiner cela avec un modèle d’abonnement de type Netflix.

Avec cela, la plateforme est née en avril dernier Quibi, spécialisée dans les courtes vidéos (dix minutes ou moins) à visionner sur téléphone mobile aux formats verticaux et horizontaux.

Quibi ferme

À partir d’un abonnement mensuel à partir de 5 dollars, l’utilisateur avait accès à un catalogue de contenus originaux, informatifs et de divertissement, rsoutenu par de grands noms d’Hollywood, comme Steven Spielberg et Guillermo del Toro. Il y avait même une série mettant en vedette Sophie Turner -Sansa Stark dans Game of Thrones. Mais ni cela ni son format, différent du reste des plateformes VOD et plus proche de TikTok, n’ont servi. Après seulement 6 mois, Quibi ferme ses portes.

Le projet n’a pas eu les visites attendues, et aussi Vous avez été confronté à divers problèmes tels qu’une action en contrefaçon de brevet et un vol secret tel que recueilli par le Wall Steet Journal. Ses créateurs déplorent une lettre ouverte aux employés et investisseurs qui ont “envisagé toutes les options disponibles”, mais avec la fermeture, ils ont l’intention de restituer le plus de capital possible aux investisseurs. De plus, les employés licenciés recevront une indemnité de départ.

Blâmer le coronavirus?

Certains investisseurs soulignent que la société aurait pu élargir son offre d’abonnements avec un modèle “ freemium ”, bien que Katzenberg et Whitman aient souligné dans une vidéoconférence ce mercredi que le modèle dont les causes pourraient être trouvées dans la proposition qu’ils proposeraient ne justifiait pas la tout ce qui était un service indépendant ou qui a été lancé au milieu de la pandémie.