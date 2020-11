Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord



Les Avengers de Marvel Il n’a pas eu le meilleur lancement, le jeu dès son premier moment était plein de problèmes et de bugs, puis les correctifs constants pour les améliorer et des milliers de joueurs déçus ont fait de ce titre un échec en majuscules et l’un des jeux qui enregistre le plus de pertes de ce 2020. Square Enix Il estime ses pertes liées au jeu à 6,5 milliards de yens, ce qui se traduit par des pertes de 62 à 63 millions de dollars.

Les Avengers de Marvel a seulement vendu 3 millions de copies, un nombre pas moins mais cela ne semble pas être suffisant pour payer un jeu, qui avait un budget de plus de 100 millions de dollars. Le jeu d’action avec des super-héros a été loin de répondre aux attentes de vente initialement suscitées par son lancement.

Le seul moyen pour Square Enix récupérer l’argent investi, c’est reconquérir le public, améliorer le jeu et récupérer les intérêts qui étaient initialement pour le titre. Square Enix a plusieurs des personnages les plus rentables de ces derniers temps, des personnages qui ont battu des records d’audience au cinéma, pourquoi les jeux vidéo devaient-ils être l’exception?

