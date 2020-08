Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

Bon dimanche, chasseurs de bonnes affaires! Nous avons des offres formidables dont vous pouvez profiter avant de vous plonger dans ce qui, espérons-le, sera un dimanche relaxant, et les deux premières sont divisées en sections. En haut, nous avons des masques faciaux. Masques pour le visage Powecom KN95 qui sont autorisés par la FDA et ont été trouvés par NIOSH pour filtrer jusqu’à 99,2% des petites particules en suspension dans l’air (c’est mieux que la plupart des masques 3M N95!) ne coûtent que 25,75 $ par pack de 10 pour le moment au lieu de 45 $, et le best-seller d’Amazon masques bleus 3 plis sont en vente au prix de 0,39 $ chacun. Si vous voulez les élégants masques noirs que tout le monde porte en ce moment, masques noirs 3 plis sont de 0,44 $ chacun et masques noirs en tissu réutilisables d’une marque Amazon ne coûtent que 1,95 $ chacun.

Masque facial Powecom (10 unités) – Avec écran facial AccuMed (Garantie et assistance américaines par AccuMed) 25,75 $ (2,58 $ / masque) Disponible sur Amazon

Masque facial Jointown, paquet de 50 (5081) 19,51 $ (0,39 $ / masque) Disponible sur Amazon

[50 Pc/Box] Masque facial jetable non chirurgical 3 plis Masques de protection de la bouche à contour d’oreille – Noir (USA Selle… 19,99 $ (0,40 $ / masque) Disponible sur Amazon

(Paquet de 20 pièces par boîte) Craft & Soul Mattana Face Mask Cover Réutilisable Lavable Confortable Fab… 39,00 $ (1,95 $ / masque) Disponible sur Amazon

La deuxième section concerne les désinfectants pour les mains et vous trouverez actuellement sur Purell certains des prix les plus bas depuis des mois. 12 paquets de grandes bouteilles Purell de 16 oz sont en vente pour seulement 0,78 $ l’once, soit le prix le plus bas par once sur Amazon. Paquets de 6 bouteilles Purell 20z sont en baisse à 24,99 $, Bouteilles à pompe Purell 8 oz sont en quelque sorte en stock, et Lingettes désinfectantes Purell sont de retour en stock à un prix légèrement moins gonflé.

Purell Advanced Gel désinfectant pour les mains, flacon rabattable, 16 oz, 70% d’alcool (caisse de 12) 149,95 $ (0,78 $ / once liquide) Disponible sur Amazon

Purell Advanced Hand Sanitizer Refreshing Gel 2 oz (Pack de 6) 24,99 $ pour 6 bouteilles de 2 oz Disponible sur Amazon

Désinfectant instantané pour les mains GOJO PURELL, 8 oz. Flacon pompe 12,95 $ Disponible sur Amazon

PURELL 911112EA Lingettes désinfectantes préhumidifiées, chiffon, 5,78 « x 7 », 100 / boîte 27,25 $ Disponible sur Amazon

Nous avons huit autres bonnes affaires quotidiennes à découvrir dimanche, y compris Vente massive d’Amazon Fête du Travail 2020 qui vient de démarrer, le prix le plus bas jamais vu pour l’incroyable Aspirateur robot Roomba i7 + qui se vide une fois l’aspirateur terminé, 30% de réduction sur un surmatelas qui donne l’impression de flotter sur les nuages, une vente d’une journée sur un kit d’éclairage annulaire qui fera passer vos selfies et vos conversations vidéo au niveau supérieur, une grande vente d’une journée sur génial jeux de plein air, un Echo Dot gratuit à l’achat du tout nouveau Ring Video Doorbell pour seulement 79,99 $, un gros rabais de 40 $ sur le premier et le seul d’Amazon Echo Buds de véritables écouteurs sans fil avec Alexa, et un énorme rabais de 75 $ sur le Echo Plus haut-parleur intelligent. Découvrez toutes ces offres ci-dessous.

La grande vente d’Amazon pour la fête du travail: jusqu’à 50% de réduction Achetez maintenant Disponible sur Amazon

Aspirateur robot iRobot Roomba i7 + (7550) avec élimination automatique des saletés – se vide, connexion Wi-Fi… 699,00 $ Disponible sur Amazon

Matelas-Topper Queen Pure Cotton Top – Coussin matelassé moelleux avec remplissage alternatif en duvet, taille… 48,99 $ Disponible sur Amazon

Anneau lumineux Selfie de 10 « avec trépied extensible de 50 » et support de téléphone flexible pour diffusion en direct /… $ 36.54 Disponible sur Amazon

Économisez sur les jeux de plein air A11N! 9,99 $ – 239,99 $ Disponible sur Amazon

Nouvelle sonnette vidéo Ring, nickel satiné (2e génération) avec Echo Dot 79,99 $ Disponible sur Amazon

Echo Buds – Écouteurs sans fil avec son immersif, réduction active du bruit et Alexa 89,99 $ Disponible sur Amazon

Echo Plus (2e génération) – Son de qualité supérieure avec hub domestique intelligent intégré – Charbon de bois 74,95 $ Disponible sur Amazon

