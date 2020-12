Le géant sud-coréen continue de travailler pour étendre et vulgariser les smartphones flexiblesPour y parvenir, il prévoit de parier sur le Galaxy Z Fold Lite, un appareil «bon marché» qui arrivera sur le marché en mars de l’année prochaine.

Bien que les informations soient encore rares, nous avons de nouveaux détails sur la prochain lot de smartphones flexibles que Samsung lancera dans les mois à venir, et la vérité est qu’il ne fait aucun doute que la société sud-coréenne veut tout mettre en œuvre.

Comme nous l’avons prévu, le Galaxy Z Fold Lite sera le grand porte-étendard de cette nouvelle génération de terminaux flexibles non pas en raison de ses spécifications ou de sa conception, mais parce qu’il s’agira d’une tentative de «démocratiser» ce type de smartphone auprès du grand public. J’ai mis des guillemets autour de “démocratiser” pour une raison, et c’est que, bien que ce terminal soit censé être moins cher que les modèles précédents, Cela ne veut pas dire qu’il sera vraiment bon marché, ni qu’il sera à la portée des poches les plus étroites.

Combien pourrait coûter le Galaxy Z Fold Lite?

C’est la question la plus importante, encore plus que sa conception possible et ses spécifications, même si ne vous inquiétez pas, nous allons également parler de tout cela dans cet article. Concernant le prix, les informations les plus récentes et fiables que j’ai eu l’occasion de voir suggèrent que le Galaxy Z Fold Lite aura un prix inférieur à 1 000 $.

Nous n’avons pas de chiffre précis, mais je parierais sur quelques 899 $ ou 999 $, environ. Concernant le design, il ne faut s’attendre à rien d’innovant, le Galaxy Z Fold Lite devrait conserver le même design et la même approche que nous avons vu dans le Galaxy Z Fold original, même s’il est probable qu’il apportera des améliorations au niveau de la qualité de construction qui lui donneront un durée de conservation plus longue.

Pourquoi le Galaxy Z Fold Lite est-il si important? Eh bien, parce que c’est le premier smartphone flexible “à un prix raisonnable”, toujours entre guillemets car Je comprends que pour de nombreux utilisateurs, payer 1000 euros pour un smartphone peut être quelque chose d’impossible à digérer, mais cela ne change pas le fait que son prix est élevé plus abordable par rapport à 2000 $ ce que coûte le Galaxy Z Fold d’origine.

Sur le plan matériel, nous pouvons nous attendre à une configuration à double écran en écran partagé sur un Panneau intérieur flexible de 7 pouces et panneau extérieur de 4 pouces. Votre cœur devrait être un SoC Exynos 1080, et il est susceptible de venir avec 8 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage.

Un smartphone flexible accessible à «tout le monde», et de nouveaux modèles milieu et haut de gamme

En plus du Galaxy Z Fold Lite, Samsung travaille sur deux autres smartphones flexibles, le Galaxy Z Fold 3, qui sera un modèle haut de gamme, et le Galaxy Z Flip 2, qui conservera le format coque avec paravent horizontal que nous avons vu dans le modèle de première génération.

Il va sans dire que le Galaxy Z Fold 3 devrait être équipé d’un SoC Snapdragon 888-Exynos 2100, selon la version, alors que le Galaxy Z Flip 2 pourrait être équipé d’un Série Snapdragon 700 de nouvelle génération ou avec l’Exynos 1080 susmentionné.

Le modèle haut de gamme, le Galaxy Z Fold 3, sera livré avec un écran flexible pliable verticalement et aura une taille de 7 pouces, l’écran externe sera de 4 pouces. On dit que Samsung intégrera la caméra frontale à l’écran, et qu’il aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, en plus de Support S-Pen. Je vous rappelle que, par ailleurs, selon plusieurs rumeurs de sources fiables, ce nouveau smartphone flexible pourrait finir par déplacer la série Galaxy Note. Si tel est le cas, nous ne verrons pas de nouvelle génération de smartphones Galaxy Note en 2021.

La présentation de ces deux nouveaux smartphones serait marqué pour le mois de septembre, et leurs prix devraient être respectivement autour de 1 999 $ et 1 499 $. Si nous évoquons le Galaxy Z Fold Lite, qui coûtera environ 899 à 999 dollars, nous voyons que Samsung couvrirait une large gamme de prix avec ces trois terminaux.