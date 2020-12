Obtenez cet étui pour vos jeux Nintendo Switch à un prix avantageux

Grâce au style de Nintendo Switch, le plus courant est d’avoir un étui qui nous permet d’emporter avec nous les jeux auxquels nous voulons jouer lors de nos voyages. L’étui que nous vous apportons aujourd’hui nous permet de stocker plusieurs jeux, jusqu’à 24, en fait, il vous est donc assez difficile de les remplir complètement.

Savoir plus: HORI – Mallette de jeu noire

Si tu veux avoir ça Changer l’étui de jeu à 40% de réduction Il vous suffit de saisir l’offre que nous mettons juste au-dessus et de profiter de cette offre plus que juteuse, une bonne affaire.

Chaque jeu a son heure et son lieu, et maintenant vous pouvez être sûr qu’il ne manquera jamais le rendez-vous. La conception compacte et facile à transporter de cet étui dissimule une capacité enviable. Avec ses deux feuilles, il vous permettra d’emporter toujours une collection de jusqu’à 24 titres pour votre Nintendo Switch, parfaitement protégée de la poussière et des rayures. Des charnières invisibles à l’adaptateur de carte Micro SD pratique, le design japonais fonctionnel fonctionne sans que vous vous en rendiez compte.

Identifiez instantanément chaque jeu grâce aux surfaces avant et arrière translucides, encadrées par un corps au fini mat agréable. À l’intérieur, toutes les cartouches sont insérées exactement comme dans la boîte d’origine Nintendo et toujours dans le même sens, quel que soit le côté que vous utilisez.

Profitez de cette offre avant qu’elle ne s’épuise et prenez cet excellent étui HORI pour Nintendo Switch à 40% de réduction.