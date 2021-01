La firme coréenne a déjà présenté au monde son dernier téléphone de pointe: le nouveau Galaxy S21. Le fabricant a mis toute la viande sur le gril et comme il s’agit d’une gamme haut de gamme, le prix est en fonction des caractéristiques qu’il propose. Par conséquent, nous avons un Samsung Galaxy S21 pour rien moins que 859 €, un prix qui peut être réduit grâce au programme Samsung Renove. Nous vous disons combien Vous pouvez économiser de l’argent si vous rejoignez le programme pour obtenir votre nouveau mobile.

Comment abaisser votre mobile en remettant votre ancien mobile

Si vous attendiez ce moment, enfin etVous avez accès au pré-achat du Samsung Galaxy S21. Nous vous avons déjà dit combien cela coûte dans sa version la plus basique, mais il est vrai que vous pouvez économiser de l’argent avec un plan de renouvellement. Il ne s’agit pas de demander un financement pour obtenir les conditions les moins chères, mais de donner votre terminal en échange d’une compensation financière de l’entreprise.

Il existe de nombreuses possibilités pour obtenir une réduction le prix du Galaxy S 21 et ensuite nous vous dirons ce qu’ils sont. Vous devez prendre en compte une chose avant et c’est qu’une entreprise évaluera l’état du terminal, qui dans ce cas est Brightstar, et pourra réduire le montant en fonction des dommages ou de l’utilisation de l’appareil transféré.

Comment pouvez-vous voir sur l’image De nombreux appareils et marques sont acceptés pour faire le plan de renouvellement du Galaxy S21. Les téléphones et les tablettes de la société elle-même comme Apple et Huawei sont acceptés ainsi que d’autres marques telles que Xiaomi, Motorola, OnePlus ou LG. Si vous possédez un appareil d’une autre entreprise, il vous sera impossible de bénéficier du programme.

Une autre chose que vous devez garder à l’esprit est que les prix sont très différents car cela dépend du modèle de l’appareil. Nous disons cela parce que les 681 euros correspondent au Galaxy S20 Ultra 5G, mais si vous donnez un autre terminal supérieur comme le Galaxy Z Fold 2, cela peut aller jusqu’à 911 euros.

Comment utiliser Samsung Renove

1. Choisissez l’option et votre mobile pour livrer

Sélectionnez que vous avez un mobile accepté et le modèle dans la liste. Alors achetez le nouveau terminal

2. Transmettez vos données

Après avoir reçu votre nouveau mobile Samsung, vous pouvez transférer les données sur votre nouveau mobile. N’oubliez pas de retirer les systèmes de verrouillage et antivol.

3. Renvoyez votre ancien appareil

La société Brightstar 2020 (Espagne) SAU vous enverra un email dans lequel elle vous indiquera un numéro d’émission. Par la suite, vous devez vous rendre dans un bureau de poste où ils vous livreront le matériel d’emballage pour envoyer votre ancien mobile. Les frais d’expédition sont prépayés par Brightstar, donc l’ensemble du processus est gratuit.

4. Revenu de l’argent

Dès que Brightstar reçoit et vérifie l’état de votre ancien appareil, vous recevrez la note finale. Lors de l’acceptation, le montant sera entré dans le numéro de compte que vous avez indiqué lors du processus d’achat.