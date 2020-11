Le marché des écouteurs sans fil continue de se développer. On trouve des modèles conçus pour presque tous les types d’utilisateurs et le dernier exemple vient de Motorola annonçant les Squads 300. Écouteurs Bluetooth abordables pour les enfants, compatible avec Alexa, Siri et Google Assistant.

Les Les Motorola Squads 300 s’adressent aux enfants, ils prennent donc en compte toutes les particularités d’une niche de marché qui doit être traitée avec le plus grand soin. Et dès le départ, dès l’apparence, on peut deviner quelque chose sur le type d’utilisateur auquel il est destiné.

Limiteur de volume et diviseur audio

Avec des couleurs gaies et insouciantes (elles sont disponibles en rose et bleu), ce modèle a parmi ses particularités un limiteur de volume afin que l’utilisation continue ne puisse causer aucun dommage à l’enfant. De cette manière, la limite du volume pouvant être utilisé est plafonnée à un maximum de 85 dB, ce qui permet à la marque de les annoncer comme les écouteurs les plus sûrs pour les enfants à partir de 3 ans.

Les Squads 300 disposent de la connectivité Bluetooth 5.0, qui permet une consommation d’énergie moindre, une plus grande portée, le double de la vitesse de transmission, un meilleur taux de transfert de données et une latence plus faible, ce que nous remarquerons particulièrement lorsque nous lisons une vidéo. Pour faciliter le partage, ce modèle comprend un séparateur audio, auquel jusqu’à quatre écouteurs peuvent être connectés dans lequel le son sera reproduit simultanément.

Les Squads 300 sont des écouteurs superpaauraux et les écouteurs et le serre-tête ont un revêtement rembourré qui leur permet d’être portés longtemps sans être ennuyeux. A l’intérieur ils cachent un haut-parleur de 30 mm (chaque écouteur) et une batterie capable d’offrir jusqu’à 15 heures de lecture sur une seule charge. Pour les charger, nous utiliserons un câble USB C et Motorola ne communiquera pas le temps nécessaire pour terminer la charge.

Ces écouteurs intègrent un microphone qui vous permet de passer et de répondre à des appels avec la fonction mains libres, ainsi que d’interagir avec les principaux assistants vocaux (Alexa, Siri et Google Assistant). Dans le cas de l’assistant d’Amazon, Motorola conseille que pour l’utiliser, vous devrez télécharger Hubble Connect pour Verve Life, une application qui étend les fonctions du produit en ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles que, par exemple, la localisation des écouteurs en cas de perte.

Prix ​​et disponibilité

Les écouteurs sans fil Motorola Squads 300 sont disponibles en rose et bleu au prix de 29,99 euros dans un ensemble comprenant des écouteurs, le séparateur audio et un câble de chargement USB-C.

Plus d’informations | Motorola

