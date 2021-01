Renouvelez votre arsenal de gadgets avec ces offres spectaculaires.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Quand on pensait qu’AliExpress ne pouvait pas nous surprendre davantage avec ses prix bas, ils vont nous apporter ça merveilleuse liste de rabais. Vous pouvez augmentez la qualité de vos gadgets à la maison, rénovez la salle de sport que vous avez installée et améliorez le son portable que vous emportez toujours avec vous.

Dans les nouvelles offres AliExpress Plaza, vous trouverez des produits à des prix très attractifs, toujours avec expédition depuis l’Espagne, afin que dans environ 3 jours au maximum, vous puissiez profiter de vos achats, et avec garantie également dans notre pays. Préparez-vous, car nous allons vous montrer contenu sensible pour votre portfolio.

Les bonnes affaires AliExpress à ne pas manquer

Amazfit GTR: l’une des smartwatches les plus vendues de l’année, avec l’Amazfit GTS, est cette GTR, puissante et résistante à l’utilisation en toute occasion. Une montre intelligente avec écran 1,39 ″ Amoled, GPS intégré + GLONASS, capteur de fréquence cardiaque continu 24 heures, Batterie de 14 jours usage intensif et avec 12 modes sportifs Pre installé. Il est résistant à l’eau et à la poussière avec la certification IP68. Acheter sur AliExpress: Amazfit GTRLG XBOOM PL2: Ce petit haut-parleur n’a rien de mini. Il s’agit d’un haut-parleur bluetooth avec une batterie qui offre une autonomie allant jusqu’à 10 heures, avec une certification de protection IPX5, et une puissance de 5W RMS. A un port USB-C pour charger et un autre jack 3,5 mm pour connecter un appareil externe. Acheter sur AliExpress: LG XBOOM PL2Samsung Galaxy Buds: Le pari de Samsung pour combattre le règne d’Apple avec ses AirPods sont les Galaxy Buds, des écouteurs avec un autonomie jusqu’à 20 heures de reproduction musicale et 15 heures en appels. Cela fonctionne avec la technologie Bluetooth 5.0, c’est résistant aux éclaboussures, et il a une charge sans fil avec son boîtier de charge. Ce sont la beauté portée au minimum d’expression. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy BudsCasque OZONE Rage X60 7.1: casque filaire d’Ozone, spécialisé dans le gaming, et que promet un son 7.1. Il dispose d’un éclairage LED et est capable de fournir une qualité sonore inégalée. Il dispose d’un logiciel exclusif pour configurer et personnaliser le son et les LED. Ils sont très confortables et résistants, et peuvent être utilisés jusqu’à 2 mètres merci longtemps votre câble. Acheter sur AliExpress: OZONE Rage X60 7.1Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1: l’une des tablettes les plus demandées et achetées depuis son lancement. Les modèles 8 pouces et 10,1 pouces ont engrangé un grand nombre. Nous parlons d’une tablette de 10,1 pouces, Résolution FHD, processeur octa-core, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire extensible interne. Son autonomie est brutale grâce à sa Batterie de 7300 mAh, et son son spectaculaire pour son 4 haut-parleurs fabriqué par AKG. Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1Répéteur WiFi Xiaomi Extender Pro: le répéteur WiFi Xiaomi par excellence abaisse son prix. Est capable de supporter jusqu’à 64 appareils connectés en même temps, lancez un vitesse maximale de 300 Mbps (cela ne fonctionne que dans la gamme 2,4 GHz) et il est très facile à configurer avec l’application Xiaomi Mi Home. Acheter sur AliExpress: Xiaomi Extender ProCommutateur Nintendo: la console portable du moment, celle qui a coulé le reste des ordinateurs portables Sony (PSP), fait baisser son prix. Il est maintenant temps d’obtenir cette console avec un Écran 6,2 pouces 720p, couleur bleu-rouge néon, et que vous pouvez connecter à votre téléviseur grâce à son sortie mini HDMI, ou jouez où vous voulez avec votre Joy-Con. Tu peux jouer 4,5 à 9 heures sur une seule charge. Acheter sur AliExpress: Nintendo SwitchXiaomi Mi Scooter électrique Pro 2: le scooter le plus puissant de Xiaomi et pratiquement sur le marché actuel de cette taille. Montez sur un moteur qui lance un Puissance de crête de 600 W, avec laquelle nous atteindrons une vitesse d’environ 25 km / h, et avec laquelle nous pouvons parcourir environ 45 km. Ses roues pneumatiques de 8,5 pouces et ses corps pliant Ils le rendent parfait pour se déplacer dans une grande ville ou dans une ville pour arriver où vous voulez à l’avance. Acheter sur AliExpress: Mon scooter électrique Pro 2Grille elliptique: mettez-vous en forme pour moins cher. L’entreprise spécialisée dans les machines de gymnastique pour la maison, nous propose ce Gridinlux 1500 avec Volant d’inertie de 8 kg. Supporte un poids maximum 100 kg, monter un écran LCD où ils nous montrent plusieurs fonctions telles que le temps, la distance, l’analyse de la fréquence cardiaque, les calories brûlées et la vitesse. Ses pédales sont antidérapantes pour plus de sécurité. Acheter sur AliExpress: Elliptique gridinluxCarte micro SD Samsung EVO PLUSSi vous souhaitez augmenter la mémoire de votre téléphone mobile, de votre caméra de sport ou disposer d’un stockage externe sur votre smart TV, Samsung vous propose ce modèle de vitesses de lecture et d’écriture élevées pour le contenu 4K et le son haute fidélité. C’est une carte résistante aux impulsions électromagnétiques et parfaite pour la Nintendo Switch et ses jeux. Acheter sur AliExpress: Samsung EVO PLUS

Ne manquez aucune de ces offres, le stock est limité et les prix peuvent varier à mesure que les unités sont épuisées. Cette semaine Les offres AliExpress sont très bonneset des opportunités comme celle-ci pourraient ne pas se répéter très souvent.