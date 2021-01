Le rival le plus coriace du Xiaomi Mi Band est déjà sur le marché.

Écrit par María Veiga sur OnePlus

Le premier bracelet intelligent OnePlus c’est officiel et avec elle vient le premier assaut de la firme chinoise sur le monde des wearables, même si, comme nous le savons, ce ne sera pas le seul. L’Inde a été le marché choisi, mais il atteindra bientôt le reste du monde.

Comme prévu, les fonctionnalités du OnePlus Band un écran AMOLED de 1,1 pouces et une énorme batterie qui emmènera le bracelet au 14 jours d’utilisation. Cela a aussi 13 modes sportifs parmi lesquels nager dans une piscine, d’où Certifié IP68 résistance à l’eau et à la poussière.

Le premier bracelet intelligent OnePlus n’est pas non plus sans capteurs. À l’intérieur, il concentre un capteur de fréquence cardiaque qui aide à surveiller le sommeil et à contrôler les activités sportives. De même, il dispose également d’un système pour contrôler le oxygène sanguin, accéléromètre et gyroscope. Il est compatible avec tout appareil fonctionnant avec Android 6 ou version ultérieure et bientôt ce sera avec iOS. D’emblée, ce n’est pas le cas.

D’autres aspects pour mettre en valeur le portable de la société chinoise sont les ajouts habituels de bracelets intelligents: chronomètre, alarme, signe météo ou voir qui appelle, qui ne répond pas, lorsqu’il est connecté à un smartphone via Bluetooth.

Fonctionnalités détaillées du OnePlus Band

Bande OnePlusSpécificationsDimensions40,4 x 17,6 x 11,45 mmPoids22,6gÉcran 1,1 pouces Densité de pixels AMOLED126 x 294 pxBatterie1110 mAh, jusqu’à 14 jours d’utilisationCapteursBluetooth 5.0. Fréquence cardiaque. Accéléromètre. Gyroscope. Oxygène sanguin Compatibilité Android 6.0 et supérieur. iOS à venir Autres Résistance à l’eau et à la poussière IP68. 13 modes sportifs. Notifications Contrôle du sommeil. Commandes de la musique. Chronomètre. Alarme. Télécommande de la caméra. Météo atmosphérique. Trouver mon portable. Mode Zen (pour les appareils OnePlus uniquement)

OnePlus a lancé son premier bracelet au prix de NR ₹ 2,499, environ 28 euros pour changer que, nous supposons, quand il arrivera en Espagne, il y en aura plus. Il est disponible dans les couleurs noir, marine et gris, et il commencera à être vendu officiellement à partir du 13 janvier en Inde.