Vous ne le savez peut-être pas, mais ce smartphone chinois est un bon achat.

Écrit par Miguel Paredes

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir le TCL 10 Pro pour 150 euros de moins. Le terminal chinois n’est pas l’un des plus connus, mais il est postulé comme un achat intéressant pour 299 euros.

L’appareil TCL arrive avec un grand panneau incurvé de 6,5 pouces, l’un des processeurs Qualcomm Snapdragon et 4 caméras arrière. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Achetez le TCL 10 Pro au meilleur prix

Nous avons rencontré un panneau AMOLED de 6,47 pouces et une résolution Full HD +, avec rafraîchissement à 90 Hz. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 675, un vétéran du milieu de gamme que nous avons testé à plusieurs reprises, vous n’aurez pas de problèmes. Ce TCL 10 Pro abrite également 4 caméras arrière et une grande batterie de 4500 mAh. Nous n’oublions pas certains “extras”, tels que Radio FM, le sien prise casque et connectivité NFC.

Qualcomm Snapdragon 6756 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran AMOLED 6,47 ″ Full HD + 90 Hz 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 18 W Prise casque, NFC et radio FM