La 5G atteint pratiquement toutes les étapes de l’escalier mécanique et c’est enfin au tour des modèles les moins chers, du moins ceux qui relèvent du fabricant nord-américain Qualcomm. La firme américaine a déjà présenté officiellement son premier processeur 5G de la série 400. Voici le nouveau Snapdragon 480 5G.

Et comme prévu, compte tenu de sa numérotation et de sa catégorie, nous sommes tombés sur une puce de gamme économique qui offre cependant des fonctionnalités assez intéressantes au-delà de celles directement liées à sa connectivité. Par exemple, nous trouvons le prise en charge des écrans FullHD + à 120 Hz, ou avec la charge rapide Quick Charge 4+, ou avec le WiFi 6. Mais allons plus en détail.

La 5G descend à l’échelon le moins cher

On peut débuter les caractéristiques du nouveau Qualcomm Snapdragon 480 en parlant de son CPU. Ici, nous rencontrons un cerveau principal composé de 8 cœurs organisés en deux clusters. Le premier, haute performance, est une paire de cœurs Kryo 540 Prime (basés sur Cortex A76) et fonctionnant à 2 GHz. Le second, un groupe de six cœurs Kryo 560 (Cortex A55) fonctionnant à 1,8 GHz. Ce processeur, ainsi que le reste du processeur, est construit avec la technologie 8 nanomètres.

Les mobiles les moins chers peuvent désormais se vanter d’avoir des panneaux 120Hz, 5G et WiFi 6

Nous arrivons à la section graphique et nous avons ici un GPU Adreno 619 qui prend en charge, entre autres, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP et Vulkan 1.1. Et comment pourrait-il en être autrement, Qualcomm inclut une puce pour l’intelligence artificielle, l’Hexagon 686 compatible, entre autres, avec Hexagon Scalar Accelerator en plus des eXtensions Hexagon Vector. Ce processeur prend en charge les mémoires RAM LPDDR4X à 2,13 GHz en plus des mémoires USF 2.2 et des connexions physiques USB de type C.

Il est temps de parler de photographie contrôlée par la puce Spectra 345, un triple FAI 14 bits capable de gérer caméras simples jusqu’à 64 mégapixels avec tous les processus de réduction du bruit activés, ou deux caméras de 25 et 13 mégapixels. Avec le Spectra 345, les mobiles qui équipent ce processeur pourront enregistrer des vidéos FullHD à 60 images par seconde, en plus de réduire la résolution en HD pour atteindre 120 images par seconde, au ralenti.

Le nouveau Snapdragon 480 5G de Qualcomm prend en charge les écrans FullHD + avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et offre également une charge rapide Quick Charge 4+ aux téléphones qui décident de l’équiper. Enfin, en matière de connectivité, nous rencontrons la 5G susmentionnée avec des téléchargements allant jusqu’à 2,5 Gbps et des téléchargements allant jusqu’à 660 Mbps compatibles avec DDS, Sub-6 GHz et ondes millimétriques. C’est-à-dire, 5G à la fois SA et NSA. Il offre également WiFi 6 avec 2×2 MU-MIMO, Bluetooth 5.1, support pour le double GPS et aussi pour NFC.

Les premiers modèles avec le Snapdragon 480 sont peut-être au coin de la rue

Enfin, en termes d’audio sans fil, nous trouvons le support audio Aqstic en plus d’avoir un support DSD natif et différents filtres de réduction de bruit exécutés directement sur le processeur. Les mobiles qui l’équiperont pourront générer Son PCM jusqu’à 384 KHz et 32 ​​bits. Le processeur sera déjà disponible pour les fabricants au début de cette même 2021 et il est prévu que certains fabricants lancent déjà des modèles avec celui-ci à bord.

