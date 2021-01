Les écrans OLED pour ordinateurs portables sont arrivés par compte-gouttes ces dernières années, mais tout va changer en 2021. Samsung a annoncé le production en série d’une dizaine de versions avec des tailles de 13 à 16 pouces que tous les fabricants peuvent utiliser.

2021 sera l’année du grand groupe d’ordinateurs portables qui comprend les décapotables et les 2-en-1. Face à la chute imparable des ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables ont explosé en 2020 pour fournir l’infrastructure nécessaire aux travailleurs, aux étudiants et utilisateurs qui en avaient besoin en confinement en raison de la pandémie COVID et ont réussi à inverser la tendance négative des ventes de PC.

Ce mois-ci, nous aurons de grandes nouvelles au CES 2021. AMD présentera les nouveaux processeurs Ryzen 5000 Mobile, Intel présentera la plate-forme Tiger Lake-H et NVIDIA lancera les cartes graphiques dédiées GeForce RTX 30 Mobile. Il y aura également des nouveautés dans les écrans et ce sera un saut de niveau par rapport au LCD-LED actuel.

La technologie OLED a été largement utilisée dans les téléviseurs, mais considérablement moins dans les moniteurs ou les ordinateurs portables. Le peu qui est venu pour les ordinateurs a été pour les résolutions 4K haut de gamme et dans les modèles premium avec un prix trop élevé pour la consommation de masse. Samsung entend changer le paysage en étendant ce type de panneau à un marché plus large.

Des écrans OLED pour ordinateurs portables Samsung seront proposés aux fabricants à tailles 13,3 à 16 pouces. La société n’a pas confirmé la fréquence de mise à jour, mais assure qu’elle aura Temps de réponse 10x plus élevés que ce qui est offert par les écrans LCD conventionnels.

La vidéo publiée par Samsung accorde plus d’attention à la qualité de l’image qu’à l’expérience de jeu. L’entreprise promet que les nouveaux écrans prendront en charge un Couverture de 120% de la gamme de couleurs DCI-P3, des pixels noirs profonds avec une luminosité aussi basse que 0,0005 nits et une couverture améliorée de la plage dynamique élevée jusqu’à 85%.

Le premier panneau à arriver sur le marché sera un 15,6 pouces (la taille la plus utilisée dans les ordinateurs portables) et avec une résolution FHD de 1 920 × 1 080 pixels.

ASUS, Dell, HP ou Lenovo Ce sont certains des clients de Samsung sur les écrans d’affichage, nous nous attendons donc à voir des publicités de ces fabricants. Et d’autres, en tenant compte de la capacité de production de Samsung. Ce type de panneau permettra également de réduire les épaisseurs et les lunettes des écrans et d’après ce que l’on comprend Samsung souhaite les positionner dans tous les segments et pas seulement en haut de gamme comme jusqu’à présent.

Ces écrans OLED pour ordinateurs portables vont être très intéressants, étant donné qu’ils seront combinés avec les actualités d’Intel, d’AMD et de NVIDIA. Et nous en avons déjà vu des spectaculaires.