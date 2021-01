Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 19:51

Les jeux de Combat mortel Ils se distinguent non seulement par tout le sang et la violence, mais aussi par les combattants invités étranges et bizarres. Par exemple, Mortal Kombat 11, le dernier versement de la franchise, avait Terminator, Rambo et même Joker, mais y a-t-il un personnage que l’on ne verra jamais dans la saga? Ed Boon, co-créateur de la franchise, révèle de quoi il s’agit.

Aubaine Il a récemment été interviewé lors de la diffusion en direct de FestiGame sur Twitch, où il a parlé des demandes les plus étranges qu’il a reçues des fans. Il s’avère qu’il est lui-même l’un des combattants les plus demandés de tous, mais il n’accepterait jamais d’être dans les jeux pour la raison suivante:

“Pourquoi ne pas ajouter Ed Boon en tant que combattant dans le jeu? Je n’ai jamais compris pourquoi ils me demandent ça. C’est tres etrange. Et pour être honnête, cela n’arrivera jamais. Je ne veux pas que les gens trouvent un moyen de m’assassiner brutalement. “

Curieusement, ce ne serait pas la première fois que quelque chose de similaire se produirait. En 2019, Katsuhiro Harada, Directeur de Tekken 7, a révélé qu’il serait lui-même un combattant DLC dans le jeu, mais cela s’est avéré être une blague de sa part Jour des innocents.

Via: Hubs d’événements

Les nouvelles microtransactions chez AC Valhalla suscitent l’inquiétude des joueurs

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.