Microsoft a fait un pas en avant avec le nouveau Edge basé sur Chromium. Un navigateur qui résiste à d’autres alternatives consolidées comme Chrome ou Firefox et il le fait dans les versions de bureau et mobiles et en partie à cause d’améliorations comme celle-ci qui vient maintenant sur Android.

Dans sa tentative de faire d’Edge avec le moteur Chromium un navigateur plus attrayant, tous ceux qui l’utilisent sur Android verront maintenant comment il est plus facile de synchroniser toutes les données. Pour l’instant, une amélioration disponible uniquement en phase bêta qui ne devrait pas tarder à atteindre la version stable d’Edge.

Edge améliore ses performances

Il s’agit de la version du canal bêta avec le numéro 45.11.24.5118 de Microsoft Edge et que peut maintenant être téléchargé sur Google Play. Il apparaît maintenant plus d’éléments qui seront synchronisés avec la version d’Edge pour d’autres plates-formes toujours, oui, que nous sommes dans les deux cas enregistrés avec le même compte.

Jusqu’à présent, nous avions la possibilité de synchroniser les données et le contenu et maintenant nous voyons comment dans les paramètres de notre compte et dans la section “Synchronisation” une liste plus complète apparaît composé d’éléments supplémentaires tels que les favoris, les onglets ouverts, le remplissage de formulaire, les mots de passe, les collections et l’historique.

Options pratiques telles que historique de recherche et synchronisation des onglets pour améliorer la synchronisation des données entre le téléphone et l’ordinateur. De plus, il existe une autre option appelée “paiements” qui semble inactive pour le moment

N’oubliez pas que rejoindre les programmes bêta pour différentes applications sur Google Play est extrêmement simple et que vous pouvez ainsi accéder aux fonctionnalités avant qu’elles n’atteignent la généralité du public.

Via | Windows Central

