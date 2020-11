Microsoft a publié une nouvelle version de la version Dev de son navigateur. La nouvelle compilation de Edge Dev porte le numéro 87.0.658.0 et en plus des améliorations et corrections habituelles, la société a profité de l’occasion pour publier une série d’articles dans lesquels ils expliquent quelque chose sur leur développement et les derniers ajouts.

À la lumière de leur introduction récente dans Dev, ils ont un petit aperçu de leur travail dans la table des matières PDF et les améliorations du défilement. En prévision de sa mise en œuvre plus large, ils présentent une introduction détaillée au nouvel outil de capture Pour les développeurs Web, il existe un article annonçant la disponibilité générale de l’extension Edge Dev Tools pour VS Code. Pour ceux qui sont curieux de savoir comment fonctionne le navigateur, ils nous donnent un aperçu détaillé de notre architecture multithread. Plus précisément, cela peut aider à expliquer pourquoi il y a plus de processus Edge dans le Gestionnaire des tâches que d’onglets dans le navigateur. Enfin, l’équipe chargée des performances explique comment elle pense la «performance».

Fonctions ajoutées:

Ajout de la possibilité de traduire le texte sélectionné sur une page. Ajout de la possibilité de ne jamais traduire un site particulier. Ajout d’une stratégie de gestion pour configurer la reconnaissance vocale. Veuillez noter que des mises à jour de la documentation et des modèles administratifs sont toujours nécessaires. Stratégie d’administration obsolète pour activer les fonctionnalités obsolètes de la plate-forme Web.

Fiabilité améliorée:

Correction d’un problème où l’ouverture d’Edge entraînait parfois un écran bleu sur l’appareil. Correction d’un problème où l’ouverture de la page de gestion des téléchargements bloquait parfois le navigateur. Correction d’un crash lors de l’ouverture d’un site Web installé en tant qu’application. Correction d’un crash lorsque Password Monitor affiche une alerte. Correction d’un problème où l’utilisation de certaines fonctionnalités d’accessibilité comme Narrateur entraînait parfois le blocage des onglets sur certaines versions de Windows 10. Correction d’un problème où le fait de faire glisser des éléments vers une collection plantait parfois le panneau des collections . Correction d’un problème où Edge ouvre parfois de nombreuses fenêtres d’invite de commande avec ERREUR: file_io_win.cc (180).

Comportements modifiés:

Désactivez temporairement les cartes qui apparaissent lors du survol des onglets. Correction d’un problème où il y avait parfois des espaces vides entre les onglets ou entre le bouton du nouvel onglet et le dernier onglet. Correction d’un problème où Read Out Loud ne démarre parfois pas la lecture à partir de l’emplacement actuel dans les fichiers PDF. Correction d’un problème où l’image de profil dans le raccourci de la barre des tâches ne correspond pas à l’image dans le navigateur. Correction d’un problème où la recherche sur la page de gestion de l’historique ne fonctionnait parfois pas. Correction d’un problème où l’utilisation du commutateur guidé ouvre un nouvel onglet supplémentaire. Correction d’un problème où la commutation guidée se déclenchait parfois pour les fenêtres contextuelles. Correction d’un problème où le texte sélectionné dans les fichiers PDF n’est parfois pas désélectionné quand il le devrait. Correction d’un problème où les raccourcis clavier enregistrés par les extensions ne fonctionnaient parfois pas.

Problèmes connus:

Les utilisateurs de certaines extensions de blocage des publicités peuvent rencontrer des erreurs de lecture sur YouTube. Pour contourner ce problème, la désactivation temporaire de l’extension doit permettre à la lecture de continuer. Consultez cet article pour plus de détails. Certains utilisateurs rencontrent toujours un problème où tous les onglets et extensions se bloquent immédiatement avec une erreur STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. La cause la plus courante de cette erreur est un antivirus ou un logiciel de sécurité obsolète de fournisseurs tels que Symantec, et dans ces cas, la mise à jour de ce logiciel résoudra le problème. Les utilisateurs de Kaspersky Internet Suite qui ont installé l’extension associée peuvent parfois voir des pages Web comme Gmail qui ne se chargent pas. Cette erreur est due au fait que le logiciel principal de Kaspersky est obsolète et donc résolu en s’assurant que la dernière version est installée. Certains utilisateurs voient les signets doubler après que nous ayons effectué quelques correctifs précédents dans ce domaine. Le moyen le plus courant de déclencher cela consiste à installer le canal stable d’Edge, puis à vous connecter avec un compte qui s’est déjà connecté à Edge auparavant. La résolution de ce problème devrait être plus facile maintenant que l’outil de déduplication est disponible. Cependant, nous avons également vu une duplication se produire lorsque le déduplicateur s’exécute sur plusieurs machines avant que l’une d’elles n’ait la possibilité de synchroniser complètement ses modifications, alors que nous attendons certains des correctifs que nous avons apportés pour le rendre stable. Assurez-vous de passer longtemps entre les exécutions du déduplicateur. Après une correction initiale récente, certains utilisateurs voient toujours les fenêtres Edge devenir noires. Ouvrir le gestionnaire de tâches du navigateur (le raccourci clavier est shift + esc) et tuer le processus GPU le corrige généralement. Notez que cela semble n’affecter que les utilisateurs disposant de certains matériels et est plus facilement déclenché en redimensionnant une fenêtre Edge. Pour les utilisateurs disposant de GPU discrets, la mise à jour des pilotes graphiques peut aider. Certains utilisateurs constatent un comportement de «vacillement» lors du défilement à l’aide des gestes du trackpad ou des écrans tactiles, où le défilement dans une dimension entraîne également un défilement subtil de la page dans l’autre. Notez que cela n’affecte que certains sites Web et semble être pire sur certains appareils. Ceci est très probablement lié à notre travail en cours pour ramener le décalage à la parité avec le comportement Edge Legacy, donc si ce comportement n’est pas souhaitable, vous pouvez le désactiver temporairement en désactivant l’indicateur de bord: // flags / # edge -expérimental-défilement. Il existe certains problèmes où les utilisateurs disposant de plusieurs périphériques de sortie audio n’obtiennent parfois aucun son d’Edge. Dans un cas, Edge est désactivé dans Windows Volume Mixer et le réactiver le corrige. Dans un autre, le redémarrage du navigateur le corrige.