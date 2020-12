Avec l’arrivée d’une nouvelle génération et l’année qui s’achève, plus d’une publication est consacrée à regarder en arrière et à méditer sur ce qui a été lancé sur le marché. Le magazine EDGE n’est pas étranger à cela, alors le week-end dernier, il a publié ceux qui considèrent comme les meilleurs jeux de la génération. Et malgré le fait qu’ils se concentrent sur la génération qui est sur le point de partir, ils prennent également le temps de mettre en avant les jeux Nintendo Switch, la seule des grandes consoles actuellement maintenue et qui ne devrait pas atteindre la fin de sa vie utile. .

La liste est la suivante et est classée par ordre alphabétique:

Bloodborne Inside Outer Wilds Overwatch Red Dead Redemption 2 Le retour de l’Obra Dinn Super Mario Odyssey The Last Guardian The Legend of Zelda: Breath of the Wild Titanfall 2 Undertale What Remains of Edith Finch

Personnellement, je pense que les grandes joies que la dernière génération nous a procurées ne peuvent et ne doivent pas se limiter à seulement douze titres comme EDGE l’a fait, et l’omission de grands versements ne fait que confirmer cette idée. De tous les noms cités, on retrouve deux IP Nintendo (TLOZ: Breath of the Wild et Super Mario Odyssey), tandis qu’Overwatch, Return of the Obra Dinn et Undertale sont disponibles sur le Nintendo eShop.

Cinq sur douze, un chiffre non négligeable et qui peut nous donner une idée de la valorisation de la Nintendo Switch aujourd’hui. Pour tout le reste, vous savez déjà que ces listes sont toujours très subjectives et reposent sur la ligne éditoriale du médium. Souhaitez-vous un top basé uniquement sur les jeux Nintendo Switch? Eh bien calme-toi, quoi bientôt nous vous apporterons des nouvelles à ce sujet.

