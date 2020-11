Bien que votre système d’exploitation soit livré avec son propre éditeur de texte, si vous le souhaitez profitez de vos notes, textes et autres informations que vous stockez au fil du temps, il vaut mieux aller vers des options professionnelles telles que Notion, Evernote ou similaire.

Nous proposons quatre options, chacune centrée sur des publics différents, mais qui ont plusieurs points communs. Tout d’abord, ils sont multi plateforme, vous pouvez donc les utiliser dans différents ordinateurs ou appareils.

Et deuxièmement, ils sont compatibles avec Réduction, un langage de balisage léger qui facilite le formatage de vos textes. Une alternative à la syntaxe HTML pour créer des listes, des tableaux ou des liens dans un rapide et naturel.

Joplin

Compatible avec Windows, macOS, Linux, iOS et Android, Joplin est un bloc-notes et une liste de tâches deux en un. Il a même un Clipper Web pour enregistrer le contenu que vous trouvez sur Internet lors de la navigation avec votre navigateur.

Le but de Joplin est similaire à Evernote. Autrement dit, d’une part, il facilite le stockage du contenu écrit et, plus tard, vous permet de le classer avec des balises, de le trouver avec son moteur de recherche intégré et synchronisez-le sur Internet entre les appareils. Pour cela, vous pouvez utiliser des services tiers tels que Nextcloud, Dropbox Oui OneDrive.

A tout cela, il faut ajouter que Joplin peut travailler hors ligne, importer et exporter du contenu, il prend en charge Réduction et cryptez les notes en utilisant chiffrement de bout en bout. D’autre part, il vous permet de modifier les notes dans des éditeurs de texte tiers.

Marquer le texte

Simple et élégant. Marquer le texte il est disponible pour Windows, macOS et Linux. Et parmi ses fonctionnalités les plus remarquables, en plus du texte brut ou formaté avec Markdown, il vous permet d’insérer tableaux mathématiques, diagrammes et formules. Cela vous aidera même à enregistrer des extraits de code à côté du texte normal.

En plus de faciliter la mise en forme du texte en utilisant Réduction, incorpore également CommonMark. L’objectif des deux est que vous puissiez enrichir vos notes avec des images, des liens et d’autres contenus supplémentaires dans un rapidement et depuis le clavier.

Marquer le texte intègre son propre chercheur de notes, a plusieurs thèmes esthétiques, plusieurs modes d’édition dont un résistant aux distractionset vous permet d’exporter vos notes dans différents formats, tels que HTML ou PDF.

Zettlr

Un autre des éditeurs de texte Markdown les plus prudents est Zettlr, dont l’apparence actuelle rappelle Notes de pomme. Parmi ses objectifs, son engagement pour la facilité d’utilisation et l’agilité se démarque.

Depuis un panneau latéral, vous pouvez créer des notes, les organiser et les modifier depuis le panneau principal. Ensuite, vous pouvez trouver des notes ou leur contenu grâce à son moteur de recherche intégré. En outre, il dispose d’outils de mise en forme, d’un support Markdown, d’étiquettes, d’un compteur de mots et d’autres statistiques, etc.

Zettlr il est compatible avec Windows, macOS et Linux. Vous pouvez éventuellement exporter des notes dans différents formats, y compris HTML, PDF, OpenDocument, Word, RTF, etc.

Fantôme écrivain

Et si l’on parle de Markdown, quelle meilleure entreprise qu’un éditeur de texte pour éviter les distractions. En ce sens, il se démarque Fantôme écrivain, un éditeur pour Windows et Linux sans distractions. Bien sûr, avec tout ce dont vous avez besoin modifier, enregistrer et formater vos textes.

Il a des thèmes pour changer son apparence, un aperçu HTML, plusieurs options pour exporter les notes (HTML, Word, ODT, PDF…), un navigateur pour parcourir rapidement différents contenus de vos textes, tels que des images, des liens ou des listes …

Au-delà de vos options contre les distractions, Fantôme écrivain des offres statistiques pour connaître le contenu de vos notes et ce sur quoi vous avez travaillé au cours de cette session.