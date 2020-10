Des détails ont également été publiés pour Borderlands 3: The Next Level Edition, version du jeu pour PS5 et Xbox Series X.

Quelques jours après l’annonce de tout le contenu de la deuxième saison de Borderlands 3, nous connaissons maintenant tous les détails et deux nouvelles éditions pour le rapide et farfelu FPS de style cel-shading développé par Gearbox. Le dernier Le spectacle Borderlands a servi à connaître tous les détails du jeu, qui débutera avec des nouvelles du 10 novembre prochain.

La saison 2 et la nouvelle génération ajoutent à la folie bénie de Borderlands 3C’est à cette date que la course aux armements arrivera, qui fait partie de la Passe de saison 2, bien qu’il puisse également être acheté indépendamment. Ce sera un niveau de style donjon, dans lequel, comme d’habitude dans le jeu, il faudra collecter autant de butin que possible, face à de nombreux dangers. Cette section aura la particularité que les arbres de compétences seront désactivés, pour que les joueurs commencent sur un pied d’égalité. Et il faudra affronter un boss final puissant.

Profitant de l’arrivée de la saison 2, 2K a confirmé le lancement de Borderlands 3: édition définitive, une nouvelle édition du jeu qui comprend le jeu de base, six add-ons de contenu et des packs bonus, dont le Season Pass 2 susmentionné

D’autre part, la version console de nouvelle génération a été renommée Borderlands 3: Next Level Edition, qui sera exclusive à PS5 et Xbox Series X et comprendra le jeu de base et les objets. Formulaire multivers final de cosmétiques. Bien que ce dernier contenu soit également ajouté en récompense aux propriétaires de Borderlands 3: Super Deluxe Edition et du Season Pass original, ainsi qu’aux propriétaires de Season Pass 2 et Borderlands 3: Definitive Edition.

N’oubliez pas que vous pouvez mettre à jour Borderlands 3 gratuitement sur PS5 et Xbox Series X, pour profiter du jeu sur 60 FPS et résolution 4K. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, ne manquez pas notre analyse du titre principal.

