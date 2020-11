Si vous avez besoin d’un outil pour créer des diagrammes et que vous ne connaissez toujours pas EdrawMax, de la société Wondershare, lire ceci est probablement la meilleure chose qui puisse vous arriver à cet égard. Et si vous n’avez pas encore réfléchi à ce qu’une application de ce type peut faire pour vous, vous êtes intéressé à continuer la lecture, car il y a tellement d’utilitaires que la représentation graphique des informations et des processus a, que sûrement à la fin vous envisagerez déjà toutes les utilisations que vous pouvez lui donner.

Et c’est que, parfois, et pour beaucoup de gens, parler de diagrammes, de cartes, de schémas, etc., peut être un peu abstrait, et pour cette raison, il est intéressant de jeter un coup d’œil à certains des les nombreux utilitaires qui conçoivent ont que, d’une manière rapide et facile, vous pouvez composer avec eDrawMax. La meilleure première étape pour ce faire est sûrement de vous dire qu’il contient une énorme collection de modèles et que vous y trouverez, parmi beaucoup d’autres, des bases pour la conception de diagrammes de processus, de cartes mentales, de diagrammes de réseau, de cartes généalogiques, d’organigrammes, de chronologies … la liste est interminable.

Pour faciliter au maximum la conception des diagrammes, EdrawMax dispose de modèles organisés en pas moins de 25 catégories, chacune composée de plusieurs sous-catégories avec lesquelles vous pouvez créer plus de 260 types de diagrammes. Une organisation qui permet de trouver facilement exactement ce dont nous avons besoin et de commencer à personnaliser la conception immédiatement. Grâce à ces modèles, vous pouvez réduire considérablement le temps de réalisation d’un diagramme, car vous avez déjà à la fois sa structure et les éléments graphiques pour le composer.

En revanche, si vous cherchez encore plus d’inspiration, les modèles de diagramme peuvent également être affichés groupés par rôles professionnels: Ventes, développement commercial, ingénierie, informatique, gestion des ressources humaines … il vous suffit de choisir le bon rôle et EdrawMax vous montrera une sélection complète de modèles spécifiques pour ces activités, que vous pouvez commencer à utiliser en quelques clics. Souris.

Modifier les diagrammes avec EdrawMax

Une fois le modèle choisi, ou si vous avez des idées très claires et que vous souhaitez repartir de zéro en matière de design, EdrawMax est un éditeur graphique puissant avec toutes les fonctions et éléments nécessaires de sorte que votre seul souci est de représenter graphiquement ce que vous voulez. La première chose qui retiendra votre attention est sa bibliothèque, une vaste collection de formes, symboles et graphiques. Pour cela, pour ne pas saturer l’utilisateur, au lieu de toujours afficher toutes les bibliothèques, EdrawMax vous montrera celles qui sont le plus étroitement liées au type de diagramme que vous avez choisi, bien que vous puissiez utiliser sa fonction de recherche et, immédiatement, vous pourrez voir toutes les les articles que vous recherchiez.

Ainsi, par exemple, si vous souhaitez créer un diagramme de flux de données, mais que vous souhaitez le décorer un peu, vous pouvez, par exemple, taper “flèche” dans le champ de recherche et, à ce moment-là, vous verrez tous les éléments graphiques sous la forme de flèche que vous pouvez utiliser dans le diagramme. Et oui, en effet, j’ai dit flèche, et non flèche (flèche en anglais), depuis EdrawMax est entièrement traduit en espagnol, quelque chose qui réduit considérablement votre courbe d’apprentissage et facilite la recherche de ce que vous recherchez dans la bibliothèque.

Si l’on parle de la gestion des objets du diagramme, EdrawMax a de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour rendre cela facile. Par défaut, tous les éléments de celui-ci sont ajustés à la grille, permettant toujours un ajustement fin de leur position. En outre, il affiche automatiquement des guides visuels utiles pour aligner les différents éléments du graphique, ainsi que pour ajuster leur taille (à la fois horizontalement et verticalement) pour s’assurer qu’ils sont identiques.

En ce qui concerne les connexions (fondamentales dans de nombreux types de diagrammes et de schémas), Chaque élément EdrawMax conçu à cet effet a quatre nœuds (contrairement aux autres outils de ce type, qui ne proposent que deux, une entrée et une sortie), qui permet de définir plusieurs entrées et sorties de chaque point, une flexibilité énorme. Et une fois que les connexions entre les nœuds sont établies, si vous modifiez la position d’un objet dans le diagramme, les lignes de connexion s’ajusteront automatiquement. Cela vous permet de réorganiser facilement un schéma à moitié conçu sans perdre les liens que vous avez déjà définis.

Une fois que vous avez terminé la conception du diagramme, EdrawMax vous offre plusieurs options pour le partager avec qui vous voulez. Vous pouvez l’exporter sous forme d’image (aux formats Jpg Oui Tiff), comme PDF, au format PostScript ($) et PostScript encapsulé (EPS), dans les principaux formats Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint), comme document HTML, sous forme de graphique vectoriel (Svg) et, si vous allez le partager avec quelqu’un qui utilise Microsoft Visio, vous pouvez également l’exporter dans ce format. Et pour rendre tout encore plus facile, vous pouvez également l’envoyer par e-mail directement depuis le programme.

Comme vous pouvez le voir, EdrawMax vous offre tout ce dont vous avez besoin pour concevoir des diagrammes professionnels de manière simple et en quelques minutes. Cependant, et comme il n’y a rien de mieux que de pouvoir essayer soi-même, Wondershare offre la possibilité de télécharger une version d’essai, que vous pouvez télécharger depuis son site Web, ainsi que les plans et les prix du versions pour Windows, MacOS X et les principales distributions Linux.