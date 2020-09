LONDRES – EE a dévoilé mercredi son plan de travail complet pour iPhone. Il permet aux clients britanniques d’accéder pour la première fois à Apple Music, TV + et Arcade dans le cadre de leur forfait mobile.

EE crée un ensemble de services Apple avec un nouveau forfait iPhone

Dans le cadre du nouveau plan, les utilisateurs peuvent sélectionner trois «avantages intelligents», parmi lesquels les services Apple sont des options. Le plan comprend également des données mobiles illimitées et la possibilité de passer à un nouveau téléphone à tout moment après les 15 premiers jours de leur plan. Avec un tel plan, un utilisateur peut obtenir un iPhone 11 Pro de 64 Go et ces avantages pour 77 £ par mois sur 24 mois. Le modèle 512 Go coûte 91 £ par mois, tandis que le Pro Max vous amène à 99 £ par mois.

En outre, EE a également lancé un plan Smart iPhone moins cher, permettant aux clients de sélectionner l’un de ces services. Marc Allera, PDG de BT Consumer, a déclaré:

Nous sommes toujours à la recherche de moyens d’offrir aux clients les meilleures expériences mobiles grâce à des partenariats avec les marques les plus innovantes au monde. Et maintenant, pour la première fois, ils peuvent obtenir le meilleur de l’EE et le meilleur d’Apple dans un seul forfait mobile. Leur permettant de bénéficier d’Apple Music, d’Apple TV + et d’Apple Arcade, de données mobiles illimitées et de la possibilité de mettre à niveau quand ils le souhaitent – le tout sur le réseau n ° 1 du Royaume-Uni pour la 4G et la 5G.

Apple propose actuellement Apple TV + gratuitement pendant un an aux utilisateurs qui achètent un nouvel iPhone (et certains autres appareils). Malgré les spéculations sur une extension, ce programme devrait prendre fin ou devenir limité, peut-être dès novembre. Comme la société n’a pas encore confirmé les rapports d’un ensemble de services, il est intéressant de voir des réseaux commencer à les proposer.