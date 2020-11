Le patron de la Xbox avoue avoir joué au mystérieux projet de Hideyaka Miyazaki et George RR Martin.

Depuis sa présentation à l’E3 2019, le mystère entoure tout ce qui touche à Elden Ring, le nouveau jeu dirigé par Hidetaka Miyazaki, créateur de la saga Dark Souls ou Bloodborne, en collaboration avec George RR Martin, de Game of Thrones. Rien n’a été vu au-delà de ce court teaser, mais il y a des chanceux, comme Phil Spencer, qui ont déjà pu jouer.

Spencer affirme qu’Elden Ring est le projet le plus ambitieux de From SoftwareC’est ce que le responsable de la Xbox avoue au portail Gamespot, qui lui a demandé s’il connaissait des nouvelles et a déclaré qu’il avait «beaucoup joué» au travail attendu de From Software. Bien que Spencer ne soit pas entré dans les détails, il a commenté un aspect qui apaisera les angoisses de ceux qui l’attendent. “En tant que personne ayant joué à tous les matchs de Miyazaki au cours de la dernière décennie, c’est clairement le jeu le plus ambitieux qu’il ait jamais réalisé. J’adore ses jeux, mais en regardant certains des mécanismes de jeu auxquels il s’attaque, j’adore ça. “

Pour le moment, comme on dit, il n’y a rien sur l’Elden Ring. Il y a quelques semaines, l’équipe de From Software a révélé quelques détails du jeu, parmi eux, qui serait le étude la plus longue et la plus approfondie à ce jour. Quelques déclarations qui correspondent à ce que Phil Spencer a contribué. Ils ont également laissé entendre qu’il aborderait les problèmes sociaux, tels que le racisme. Et que son récit aura un fond plus humain.

Il va falloir se contenter de cette petite portion, en attendant le premier Gameplay d’Elden Ring, ou sa date de sortie. Les amateurs de ce type d’aventure pourront bientôt revivre Demon’s Souls, avec le remake qui accompagnera le lancement de la PS5, et qui marqua le début d’un sous-genre.

