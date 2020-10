Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Elden Ring, le RPG en collaboration entre Du logiciel et l’auteur de A Song of Ice and Fire George AA Martin, est un jeu que les fans attendaient avec impatience, mais en raison de l’inexistence de nouvelles de son développement, beaucoup ont commencé à penser que le jeu n’allait plus être une réalité. Mais maintenant Du logiciel, studio derrière Elden Ring, a donné de l’espoir à ceux qui attendent encore le lancement de ce jeu.

Il est assez juste de dire que depuis l’annonce et la sortie simultanée de la bande-annonce pour Elden Ring, les nouvelles concernant le titre ont été pratiquement nulles. Absence d’événements, pas de nouvelles informations, teasers, rien.

Beaucoup ont commencé à penser que c’était un projet mort, mais aujourd’hui Du logiciel a mis en ligne un tweet annonçant des mises à jour pour Sekiro: les ombres meurent deux fois et en réponse à ce même tweet, le studio a déclaré:

“Nous apprécions l’enthousiasme et le soutien manifestés à Elden Ring, notre prochain RPG d’action sombre et fantastique. Nous espérons que vous l’attendez.”

Ce tweet a bouleversé les réseaux, ce qui montre que l’intérêt pour le jeu est toujours d’actualité et il semble que d’après l’étude ils maintiennent toujours leur intérêt pour celui-ci. Espérons que ce jeu qui perpétue l’esprit de Âmes sombres, peut un jour voir la lumière, d’ici là, nous vous informerons de toute nouvelle ici sur Tarreo.com.

